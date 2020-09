O Custo Médio de um Funeral no Brasil é de R$ 2.500,00

Os brasileiros estão transformando seus mortos em diamantes

Não importa a maneira, época ou o motivo que perdemos alguém especial. Tudo o que importa é que eles se foram e não vão voltar mais, nessa hora nos perguntamos como lidar com todos esses sentimentos, de saudade, tristeza e as emoções que são lançadas sobre nós.

Por isso desde sempre, ao longo do tempo, as pessoas procuram inúmeras maneiras para homenagear aqueles que se foram para sempre. Podemos citar as pirâmides do Egito, os mausoléus góticos da Europa, o Taj Mahal na Índia, entre outras formas significativas, como as estátuas e pinturas. No Brasil, temos as formas tradicionais como o enterro e a cremação, além de uma outra maneira muito especial, a o diamante memorial.

Despesas Funerárias Mais Comuns no Brasil

Além da saudade, e toda a dor, a morte também ocasiona muitos gastos. Por mais difícil que seja pensar e planejar sobre o assunto, é extremamente importante se organizar para esse momento decisivo.

As despesas funerárias típicas no Brasil incluem:

Uma taxa de serviço básico para a casa funerária Uma taxa para o transporte dos restos mortais do falecido para a casa funerária Taxa de embalsamamento Taxas cobradas para preparar o corpo, por exemplo: com cabelo e maquiagem Taxas para as instalações utilizadas e para o pessoal que gerencia a velório Taxas para as instalações utilizadas e para o pessoal que gerencia a cerimônia fúnebre Hearse Carro de serviço Caixão Abóbada de enterro

Se você pretende espalhar as cinzas do falecido em um espaço especial ou criar uma lembrança permanente para eles – por exemplo, um diamante memorial, é importante planejar e orçar para ele de acordo.

Diamantes Memorial e Outras Opções Funerárias no Brasil

O planejamento da disposição de seu corpo, oferece a você a oportunidade não apenas de confrontar sua mortalidade, mas também de ajudar seus entes queridos a evitar decisões dolorosas sobre o que fazer enquanto estão de luto.

Além do tradicional enterro no cemitério, outras opções funerárias no Brasil incluem:

Cremação

O corpo é exposto a calor vigoroso – que o decompõe em cinzas. Após a cremação, as cinzas são devolvidas à família enlutada, que pode espalhá-las em um lugar especial ou mantê-las em uma urna em casa. A cremação é a opção funerária mais popular após o enterro em um cemitério.

Das cinzas para uma árvore (plantio de árvores)

As cinzas cremadas são colocadas em uma urna biodegradável. Em seguida, um saco do agente cinzas RootProtect é esvaziado em cima das cinzas e a urna é colocada no buraco de plantio junto com uma árvore de sua escolha.

O resultado é uma bela árvore memorial para seu ente querido falecido.

Resomação

Este é um enterro ecológico onde o corpo é decomposto usando uma solução à base de álcali e água sob alta pressão. O resultado são cinzas líquidas e ósseas.

O líquido pode ser reciclado no ecossistema despejando-o em um jardim ou na natureza, enquanto as cinzas ósseas são coletadas e colocadas em uma Urna.

Sepultamento no mar

Sepultamento no mar é a disposição de restos humanos no oceano, normalmente de um navio ou barco. Isso pode ser na forma de dispersão de restos cremados no mar ou de colocação de uma urna biodegradável na água.

Alternativamente, as cinzas são colocadas em um molde de recife natural, e depositadas no mar como um recife de coral. Também pode ser na forma de disposición de corpo inteiro, em que o falecido é submerso em um caixão de fibra natural.

Este processo, embora legal, é estritamente controlado pela Agência de Proteção Ambiental. As empresas privadas que realizam serviços de enterramento de água devem seguir todas as regras e regulamentos que cercam o enterramento de água.

Doar o Corpo à Ciência

Uma pessoa pode contribuir muito – até na morte. Doar seu corpo para a ciência é permitir que pesquisadores aprendam mais sobre várias doenças como Alzheimer, câncer e muito mais.

Doar o corpo para a ciência também permite que os alunos de medicina tenham a oportunidade de experiências práticas.

Enterro em diamantes

Este é o processo de transformar um ente querido falecido em um diamante memorial.

Na natureza, os diamantes são uma forma sólida de carbono com uma estrutura cristalina. Acontece restos cremados contêm carbono que podem ser extraídos por meio de técnicas de filtração e purificação. O resultado é uma diamante memorial única que eterniza seu ente querido falecido.

O Processo De Laboratório De Criação De Diamantes Memorial

Usando máquinas de alta tecnologia, os cientistas podem transformar o carbono das cinzas humanas em diamantes memorial que são física e quimicamente idênticas aos diamantes naturais. O processo geológico que naturalmente levaria centenas de milhões de anos agora pode ser realizado em 3 a 9 meses.

Funciona da seguinte forma; após a cremação, a família enlutada envia um torno de 200 gramas de cinzas, 10 gramas de cabelo ou 300 gramas de ossos cremados para uma laboratório de diamantes memorial. Os cientistas processam o determinado material para extrair elementos de carbono e remover outras impurezas – o carbono usado para fazer diamantes memorial deve ser 99,99% puro. Depois, eles reproduzem as mesmas condições usadas pela Mãe Natureza para fazer diamantes: calor e pressão extremos.

Em seguida, o carbono é transformado em grafite, um alótropo estável de carbono no qual os átomos são compactados em folhas planas e apertadas. Logo, o carbono se estabelece para uma longa cozedura dentro das máquinas de alta pressão e alta temperatura (HPHT). O calor chega a atingir 2.400 graus Fahrenheit, uma temperatura superior a utilizada para derreter o ferro fundido.

Dentro da máquina HPHT, um sistema de prensas cúbicas exerce uma força de 870.000 libras por polegada quadrada sobre o grafite, mudando gradualmente a estrutura molecular e transformando o carbono em diamantes memorial. Os últimos passos envolvem o corte e o polimento do diamante memorial.

A escolha de uma opção funerária depende dos desejos do falecido ou do enlutado e também da quantidade de dinheiro que eles estão dispostos a gastar na despedida final.

A quantia de dinheiro que você gasta não equivale necessariamente ao quanto você amava o falecido, portanto não se sinta pressionado a fazer algo luxuoso. Em vez disso, concentre-se em criar uma bela homenagem à vida do falecido – por exemplo diamantes memorial.