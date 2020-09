TIM anuncia ampliação de rede 4G para mais 350 municípios de Norte e Nordeste

O presidente da operadora TIM, Pietro Labriola, anunciou no início do mês de agosto que a rede 4G da TIM será ampliada para mais 350 municípios do Brasil. Essas novas cidades a receber o sinal do 4G da operadora estão localizadas nas regiões Norte, Nordeste, Goiás e norte de Minas Gerais.

Segundo Labriola, a TIM tem o objetivo de levar a tecnologia do 4G para regiões do país que tenham menos de 30 mil habitantes e em localidades que o índice de desenvolvimento humano (IDH) seja menor que a média brasileira. O projeto de ampliação prevê que toda a rede seja implementada em até 3 anos. Mas não é apenas isso, de acordo com a TIM, também está previsto para que a qualidade do serviço que já oferecido em mais de 2000 cidades sejam melhoradas com uma nova infraestrutura.

O projeto que a TIM deseja implementar nessas mais de 350 cidades tem o objetivo maior de garantir uma maior inclusão digital em regiões mais carentes. No site da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é possível ter todas as informações do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da TIM, bem como também ter acesso à lista completa das cidades que serão beneficiadas com a nova rede 4G da operadora.

No site da Anatel também é possível verificar a disponibilidade da rede 4G da TIM em qualquer localidade do Brasil, além de outras informações sobre internet residencial, telefonia celular e fixo oferecidos pela TIM e demais operadoras do Brasil, como a NET, Oi, Algar Telecom, Vivo, Sercomtel e outras.