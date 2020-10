‘A gente se desentende, mas se acerta’, diz menina que levou puxão no cabelo

“Ah, eu não pensei em nada na hora, sempre participei desse momento e estava com um pouquinho de ciúmes, eu queria que o aniversário fosse meu também. A gente se desentende, mas se acerta. Eu ganhei o primeiro pedaço do bolo e brincamos muito depois”.

“A Maria Antonia assoprou a minha velinha, e eu fiquei brava com ela e puxei o cabelo dela. Eu amo ela, mas daí ela me ajudou e eu fiquei nervosa. Nesse [aniversário] eu queria fazer sozinha”, explicou a irmã caçula.

QUEM DO BTS???????? e pq o Jungkook apagando a vela e o Seokjin pegando ele no tapa?????? pic.twitter.com/3AFKaAByTm

Por causa da repercussão e dos ataques que a filha mais velha vem recebendo nas redes sociais, Marines pediu ao G1 para que o rosto das meninas não fosse exposto no vídeo do parabéns. No entanto, por não ver problemas, ela decidiu autorizar o uso da foto do início da reportagem, que mostra, como ela diz, a boa relação entre as filhas.