Cantor Vavá, ex- Karametade, revela luta contra depressão e alcoolismo

O Domingo Espetacular deste final de semana, dia 11/10, exibe uma entrevista com o cantor Vavá, ex-Karametade. No quadro “Por Onde Anda?”, o artista revela a luta contra o álcool pela qual está passando durante a pandemia do novo coronavírus. “Passei por um psiquiatra, não era nem psicólogo, psiquiatra. Conversei muito com ele. Chegou um momento de até me entregar ao álcool assim, sem parar, não tinha vontade de comer, mas tinha vontade de beber”, conta ele.

O artista, que já foi considerado um dos galãs do pagode nos anos 1990, abre o jogo sobre das dificuldades que passa nesse período. “Eu emagreci, entrei numa depressão muito grande, de ligar pra minha esposa e falar: ‘Não estou legal, o que eu faço, não estou legal’, diz o cantor.

Durante a entrevista, Vavá fala a respeito de sua saída do grupo Karametade. ‘’Depois algumas coisas que foram acontecendo, não ganhava mais do que ninguém, e eu trabalhava mais que todo mundo”, relembra.

O programa ainda mostra um encontro de Vavá com o irmão gêmeo, Márcio Duarte, que também é músico.

A revista eletrônica da Record TV também exibe uma reportagem sobre como funciona o tráfico internacional de celulares e por que um aparelho roubado no Brasil pode ir parar na África.

O Domingo Espetacular vai ao ar às 19h45. A apresentação é de Eduardo Ribeiro e Carolina Ferraz.