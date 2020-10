Embaixadora das Filipinas no Brasil é flagrada agredindo empregada

Reportagem exibida pelo programa Fantástico , da TV Globo, neste domingo (25), mostra imagens da embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro, agredindo fisicamente uma empregada doméstica dentro da residência diplomática, em Brasília. Os vídeos foram usados como provas em denúncia feita no final de agosto.

Protegida pelos muros da embaixada, que está localizada a menos de dois quilômetros do Palácio do Planalto, a diplomata agredia repetidamente uma empregada doméstica de 51 anos — cuja identidade não foi revelada. A vítima também é filipina, chegou ao Brasil em 2018 e trabalhava na residência oficial da embaixadora, que fica nos fundos do prédio principal.

As agressões foram registradas pelo circuito interno e vistas por um funcionário, que não quis se identificar. Nas imagens, é possível ver Marichu dando tapas no rosto da empregada, puxando as orelhas da mulher e batendo na funcionária com um guarda-chuva.