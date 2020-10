Márcio Gomes deixa a Globo e é contratado pela CNN Brasil

Principal substituto na apresentação de vários telejornais, Márcio Gomes deixou a Globo após 24 anos de casa para trabalhar na CNN Brasil. A novidade foi anunciada pelo canal de notícias na manhã desta segunda-feira (19). Na nova casa, o jornalista integrará um projeto inédito que será anunciado nas próximas semanas.

“Participar de um projeto inovador no maior canal de notícias do mundo é motivo de muito orgulho. Espero contribuir com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN. Chego muito motivado. Será um grande desafio na minha carreira”, declarou Márcio Gomes no comunicado enviado pela CNN Brasil.

Márcio Gomes também foi figurinha carimbada nos noticiários sobre a COVID-19 na Rede Globo. Ele foi âncora de um programa matinal somente voltado para a pandemia. Anteriormente Márcio Gomes também era correspondente no Japão, onde levava informações de países da Ásia para os telespectadores da Rede Globo.