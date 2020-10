OUÇA: Rei da Cacimbinha lança “Ressaca do Carai”, em parceria com Raí Saia Rodada

A faixa chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (16)

Chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (16), “Ressaca do Carai”, nova parceria entre Rei da Cacimbinha e Raí Saia Rodada. A faixa foi postada pelo artista em suas redes sociais e logo viralizou, fazendo a alegria de seus fãs e seguidores.

“Em 2016 fiz um churrasco no sítio com meus amigos. E aí já sabe, né? Foi cana das bravas! Acordamos com aquela ressaca horrível. Meus amigos Thiago Viola e Maurício Kikadinha escreveram essa obra que ainda será premiada na Academia Brasileira de Letras”, conta Rei da Cacimbinha .

“Ressaca do Carai” ganhou participação de Raí Saia Rodada e promete ser sucesso para todos aqueles que se identificam com a letra. “Agora com a participação do amigo de pinga Raí Saia Rodada, vamos transformar a música no hino nacional de quem bebeu demais no fim de semana, postando toda segunda feira ‘Ressaca do Carai’! Se a música explodir, prometo nunca mais beber”, finaliza o artista, de forma bem humorada.

O novo single de Rei da Cacimbinha e Raí Saia Rodada, “Ressaca do Carai”, está disponível nas plataformas digitais via ONErpm.

Ouça “Ressaca do Carai“