Sensual, Geisy Arruda faz tatuagem no bumbum e mostra resultado

Influencer digital tatuou um coração no bumbum; ela compartilhou o resultado nas redes sociais

A influenciadora digital e autora de livros sobre contos eróticos Geisy Arruda mostrou sua nova tatuagem no bumbum. Ela compartilhou fotos nas redes sociais enquanto estava no estúdio de tatuagem e exibiu o resultado do desenho.



Para a região, ela escolheu desenhar um coração bem pequenininho. “Acho que o coração está pequeno para o tamanho da raba. Minha nova e ‘gigante’ tatuagem“, brincou a ex-estudante de turismo.

Os seguidores de Geisy Arruda elogiaram o resultado da tatuagem sensual. “Linda e maravilhosa“, elogiou um fã. “Tem que aumentar um pouquinho esse coração“, opinou outro seguidor. Confira: