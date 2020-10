Trump anuncia que está com COVID-19

Presidente e primeira-dama dos EUA entraram em quarentena e ficarão em isolamento na Casa Branca por tempo ainda indeterminado. Eles fizeram os testes após diagnóstico positivo de uma assessora. No passado, Trump questionou a eficácia do uso de máscaras.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na madrugada desta sexta-feira (2) que ele e a primeira-dama, Melania, tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e entraram em isolamento.

“Esta noite, Melania e eu testamos positivo para Covid-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos passar por isso juntos!”, postou Trump em uma rede social.

Trump e Melania foram submetidos aos testes na quinta-feira (1º), após uma assessora do presidente norte-americano ter contraído o vírus.

A assessora Hope Hicks, de 31 anos, esteve a bordo do avião presidencial com Trump na última terça-feira (29), para acompanhar a ida do presidente a Cleveland, onde ele participou do primeiro debate eleitoral com o candidato do Partido Democrata, Joe Biden.

Hope também viajou com o presidente na quarta (30), para um comício em Minnesota.

No entanto, Trump pode ter se infectado em outros momentos. Durante a semana, ele esteve em contato com funcionários do governo, da campanha, doadores e apoiadores.

Trump foi a um evento particular para levantar dinheiro para a sua campanha na casa de um doador de Minneapolis. No comício que ele fez em Minnesota, muitos participantes não usaram máscaras.

Antes do debate contra Joe Biden, na terça-feira, ele participou de sessões de preparação com membros de sua equipe em salas da Casa Branca. De acordo com o “New York Times”, os funcionários passam por testes com frequência, e, por isso, deixam de usar máscaras e tomar outras medidas de precaução.

Presidente está bem, diz médico da Casa Branca Na quinta-feira (1), Trump viajou a um de seus clubes de golfe em Nova Jersey, onde participou de um evento para levantar recursos para campanha. Lá, ele esteve em contato com seus apoiadores. De acordo com o jornal “The Washington Post”, o presidente não usou máscara durante o dia.