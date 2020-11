O Brasil é um dos poucos países do mundo em que os casinos são proibidos. Mas isso não significa que você não possa tentar sua sorte num casino online. Milhares de brasileiros jogam por diversão ou de forma mais séria, recorrendo para isso a sites sediados no exterior. Em comparação com as tradicionais casas de jogo, os casinos online oferecem várias vantagens. Eles são extremamente acessíveis, se encontrando disponíveis a qualquer hora do dia. Além disso, oferecem maior segurança e hipóteses de ganhar do que os tradicionais casinos territoriais. No entanto, apostar online continua a exigir vários cuidados. Mesmo que você esteja apenas procurando um pouco de diversão para os tempos livres, os jogos de sorte e azar são um tópico sensível e devem ser abordados com moderação.

Estas são as 5 coisas que você deve considerar antes de jogar online no Brasil:

1 – Escolha um site seguro e licenciado

Longe vão os dias em que jogar em sites de casino online era perigoso. Actualmente, o número de sites fraudulentos na Internet é menor do que nunca, fruto da criação de novas legislações e organizações de licenciamento, activas um pouco por todo o mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, e na Ásia, os governos locais colocaram em prática um número de normas que contribuíram para que os casinos online se tornassem seguros e oficiais, desta forma evitando a exploração do consumidor, assim como possíveis fraudes. Ainda assim, você deve sempre procurar se informar no momento de escolher um site de casino online. Alguns sites no exterior estão apenas disponíveis em inglês, mas portais portugueses como o casino.888.pt são perfeitos para todos os brasileiros que não saibam falar a língua. Se um site de casino estiver devidamente licenciado e legalizado pelas autoridades locais responsáveis, é seguro assumir que você pode jogar tranquilamente e sem preocupações.

2 – Controle suas emoções

Emoções fortes são parte integral de jogar online. Quando seu dinheiro está em risco, o coração bate mais forte, e essa adrenalina é em grande parte responsável pelo sucesso dos jogos de sorte e azar em todo o mundo. No entanto, nada é mais perigoso quando você joga online do que as suas emoções. Muitas vezes, a vontade de ganhar se torna mais forte do que a preocupação de não perder. Se você quer se divertir jogando, sem colocar em causa suas finanças, é mesmo preciso se acautelar e tomar controlo de suas emoções. Só assim você será capaz de usufruir de um casino online sem se expôr a riscos como o vício do jogo ou a perda de dinheiro.

3 – Compreenda antes de apostar

Os jogos de casino online podem parecer simples, e começar a jogar é bastante fácil. Mas para ganhar no casino você necessita de compreender de forma profunda todos os detalhes de seu jogo favorito. Seja a complexa mesa de poker ou a simples máquina de jogos, a imprevisível roleta ou o blackjack, todos os jogos de casino exigem um mínimo de entendimento das regras e de vários outros factores. Se você quer se tornar um ás do casino, você precisa compreender que isso não acontece de um dia para o outro. Felizmente, você pode encontrar milhares de tutoriais, guias práticos, e aulas online um pouco por toda a Internet. Utilize esses recursos para se tornar melhor jogador e maximizar suas apostas.

4 – Esteja consciente das probabilidades

Os homens e mulheres responsáveis pelos casinos online não são bobos. Eles sabem que, para que um casino seja rentável, as hipóteses precisam de estar do lado da casa. No entanto, isso não significa que apostar num casino online seja o mesmo que jogar seu dinheiro fora. Se você compreender como os jogos funcionam, você pode aumentar suas chances de vencer e derrotar a casa. Neste ponto, é importante frisar que os casinos online, na sua maior parte, oferecem várias vantagens aos jogadores do ponto de vista probabilístico. Seus sistemas de software utilizam RNG’s (Random Number Generators) que asseguram que seus algoritmos são 100% aleatórios. Estes sistemas simulam aleatoriedade através da interacção com elementos ambientais, como ruído branco de origem meteorológica ou cliques feitos no rato. Esses sistemas asseguram que você está protegido de possíveis fraudes ou software corrupto.

5 – Defina um plano

Finalmente, é importante saber qual é o seu plano no momento de começar a apostar online. Algumas pessoas utilizam o casino online para gerar uma fonte de rendimento adicional, enquanto que outras jogam simplesmente por diversão. Definir em qual dos dois pontos você se encontra é essencial para uma melhor experiência de jogo. Se você quer jogar de um modo mais profissional, você precisa de se informar muito bem antes de colocar uma aposta, seguir um horário rigoroso, estabalecer um número de regras e limites, e vigiar muito atentamente seu orçamento. Se seu objectivo passa apenas por se entreter, tente jogar com valores bem baixos, em mesas ou jogos de nível amador e inicial, sem se expôr desnecessariamente a qualquer tipo de risco.