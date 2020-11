Cantora Vanusa morre aos 73 anos

Ao longo da carreira ela acumulou sucessos na indústria fonográfica; cantora deixa três filhos, legado na música e uma legião de fãs

Morreu, na madrugada deste domingo (8), a cantora Vanusa . Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da artista, ela foi encontrada morta por um enfermeiro da casa de repouso onde ela estava morando, em Santos, litoral de São Paulo. Por volta das 5h30, o profissional percebeu que ela estava sem batimentos cardíacos. Ela foi levada para o hospital e a causa da morte foi confirmada como insuficiência respiratória.

Em setembro, Vanusa esteve internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores, no litoral de São Paulo, com quadro de anemia . Todavia, logo foi encaminhada à UTI por medidas de segurança, pois a pressão arterial e a saturação estavam baixas. A artista também sofria de Alzheimer . Após dias na unidade de tratamento intensivo, ela recebeu alta e voltou a morar na casa de repouso, onde já estava há dois anos.

Com mais de 20 álbuns em sua discografia, a cantora brilhou entre as décadas de 60 a 70. Músicas como Manhãs de Setembro, Sonhos de Um Palhaço e Paralelas (de Belchior) se tornaram grandes hits de seu próprio tempo.

Pouco antes de sua morte, o filho da cantora , Rafael Vannucci, relembrou a dependência da mãe em remédios, em bebida e a depressão – que causou todos os transtornos de saúde.

“Há 12 anos ela foi atingida por problemas com remédios, bebidas, depressão e dependência química. Tudo piorou há cerca de 5 anos quando ela foi afetada pela bactéria, h pylori, contraída ao tomar água. Essa bactéria a fez emagrecer quase 40 quilos e isso agravou seu estado. Ficou muito debilitada e as medicações passaram a não fazer mais efeito”, declarou por meio de assessoria de imprensa.

Vanusa deixa três filhos – Amanda, Aretha e Rafael -, um legado na música e uma legião de fãs. Informações sobre onde e quando será realizado o velório devem ser divulgadas em breve.

Fonte: IG