Caso João Alberto Freitas: testemunhas afirmam à polícia terem sido importunadas por ele dentro de mercado

— Referiram que a vítima era alguém que, por vezes, costumava causar algumas intercorrências no mercado, importunando algumas pessoas que lá estavam fazendo suas compras. Ela por vezes teria perturbado outros clientes que estavam no estabelecimento. Estamos apurando que tipo de abordagens seriam essas. Clientes e funcionários trouxeram isso à investigação — informou a delegada Roberta Bertoldo, da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Vanessa Pitrez, esses relatos ainda são verificados, por meio de análise de câmeras de segurança. A polícia não detalhou que tipo de comportamento seria esse porque informou que os relatos ainda são verificados. No entanto, são considerados importantes para compreender qual a motivação do crime cometido contra João Alberto:

— Isso faz diferença para que entendamos a dinâmica do crime, o motivo pelo qual esse indivíduo foi abordado inicialmente. Se já era conhecido ou não por parte dos funcionários, do hipermercado, por desavenças ou importunações anteriores. Tudo isso é importante para compreender e configurar a dinâmica do crime. Só podemos trabalhar com o que é provado.

Durante a coletiva, a delegada explicou que isso não afastaria o crime de homicídio doloso qualificado, mas a motivação pode impactar no tipo de qualificadora que os investigadores podem responder.

— O que estamos buscando com todas as informações que estão sendo trazidas é se a morte de João Alberto foi causada por motivação racial ou se é um homicídio praticado por outro motivo. Até então não descartamos nenhuma hipótese — afirma a delegada Vanessa.

Em caso de a polícia entender que houve motivação racial, uma das qualificadoras seria o motivo torpe. Mas, se a investigação concluir que o crime não foi motivado por questões raciais, a qualificadora poderá vir a ser o motivo fútil.

Investigação

Na semana passada, a Polícia Civil conseguiu na Justiça mais 15 dias para concluir a investigação. No entanto, o inquérito deverá ser finalizado nos próximos dias. Para que seja concluído, a polícia aguarda o recebimento de laudos periciais, entre eles a necropsia e o exame toxicológico. A perícia será importante para compreender o que motivou a morte de João Alberto. Embora a perícia inicial tenha apontado para asfixia, exames complementares ainda são realizados.

O resultado final da necropsia pode também contribuir para que a polícia decida por quais crimes devem ser indiciados os envovidos no homicídio.

— Muito embora já tenha sido apontado no atestado de óbito a causa da morte como asfixia, somente o resultado final do laudo de necropsia é que vai nos dar com clareza o que ocasionou a morte, se realmente foi por asfixia, e como se deu essa asfixia. O que pode impactar no nosso indiciamento é a causa da morte não ter sido asfixia. (Neste caso) pode se enquadrar em outra qualificadora. Ou até mesmo que tenha que retirar esssa qualificadora —explica a diretora do DHPP.

Os detidos

Foram presos em flagrante por homicídio doloso naquele momento dois homens que prestavam serviço terceirizado no supermercado, Giovane Gaspar da Silva e Magno Braz Borges — eles seguem detidos de forma preventiva. Na semana passada, a fiscal que trabalhava no Carrefour, Adriana Alves Dutra também foi presa de forma temporária. Ela se apresentou à polícia, acompanhada da defesa. A mulher também aparece em imagens do momento do crime, que foram gravadas por testemunhas.

As defesas