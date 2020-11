Comparando as vantagens de comprar carros usados

Tanto a compra de um carro novo quanto a compra de um carro usado possuem vantagens e desvantagens. Mas se colocarmos a atenção na situação financeira de todo mundo nos dias de hoje, certamente o valor de um carro novo levará a decisão do comprador para um carro usado. Como existem diversas características e motivos para uma compra tão importante, é bom analisar cada detalhe e algumas dicas.

São muitos os itens que ajudam a definir a escolha de um carro: o tamanho, o espaço interno, o espaço do porta malas. Ao mesmo tempo, um detalhe importante a favor dos carros usados é o valor do seguro e as taxas, que são menores que as de um carro novo.

Diante desses pontos positivos, vale a pena começar a pesquisa para poder chegar a uma escolha certa e definitiva. Afinal, comprar carros usados é uma boa decisão, tanto para o bolso quanto para o uso que o carro vai ter. Por que motivo? É simples: não tendo que pagar um valor muito alto como um carro novo, a possibilidade de escolher uma marca e modelo que se deseja, é possível sendo usado.

Existem vários questionamentos na hora de comprar um carro e o mais importante, a primeira pergunta que vem à cabeça quando se quer comprar um carro é: carro novo ou carro usado? Como foi dito no início, há vantagens e desvantagens em ambos os casos.

Quais são as vantagens de comprar um carro novo?

É a pergunta que você estará se fazendo e a seguir, algumas respostas:

Comprando um carro novo você poderá solicitar os equipamentos que preferir e escolher as características que você gostar, como a cor da lataria e a cor dos bancos. Um carro novo não possui problemas mecânicos. Com certeza, um carro 0 km não sofreu um acidente, não foi maltratado por um proprietário, tem o cheiro agradável, não tem bancos desgastados, a suspensão é perfeita. A garantia de um carro novo é perfeita; você não deverá pagar nenhum extra, porque é a garantia que sai de fábrica com o carro. A segurança de um carro novo é cada vez melhor, devido às leis de segurança dos veículos. As fábricas devem construir cada vez melhores sistemas de segurança e, por causa disso, os carros novos sempre oferecem esse item perfeito. Um carro novo possui a tecnologia mais moderna e como a tecnologia evolui constantemente, tudo é melhor, tanto externa quanto internamente. Tudo o que você quiser de melhor quanto a questão multimídia, navegação, etc., o encontrará em um carro novo. A medida que o tempo passa, os carros são fabricados com um uso de combustível mais eficiente e com menor emissão de gases.

Quais são as vantagens de comprar um carro usado?

Em primeiro lugar, como vantagem mais importante, o preço. Certamente, o preço de um carro usado é menor que o preço de um carro novo. A depreciação de um carro usado é bem menor e leva mais tempo que a de um carro novo. Deve-se entender que todos os carros vão perdendo o seu valor com o passar do tempo e com a quilometragem rodada. De acordo ao uso, há carros que podem perder uma boa porcentagem logo no primeiro ano. Mas um carro novo sofre uma importante depreciação logo que sai de fábrica e é comprado. Existem equipamentos e acessórios específicos que podem ser do seu agrado e que um carro novo não possua. Tal vez em um carro usado você encontre aquilo que sempre gostou. O valor do seguro vai depender do ano do carro e do preço, sendo que em um carro usado sempre será menor.

Por último, é primordial que na hora de comprar um carro você receba o manual de fábrica desse carro. Isso faz parte da documentação e é obrigatório. O manual contem toda a informação do veículo, tanto sobre o funcionamento quanto a manutenção.

Sendo um carro usado, neste manual você poderá encontrar todo o histórico do veículo e desse modo saberá se ele tem todas as revisões correspondentes, como por exemplo, a troca de óleo e limpeza ou troca de filtros.