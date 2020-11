A família do intérprete do Louro José, Tom Veiga, divulgou agora pouco a causa da morte do responsável interpretar um dos mais famosos personagens da TV brasileira, no programa Mais Você.

De acordo com a família, a causa da morte de Tom Veiga foi hemorragia intra craniana por rotura de aneurisma cerebral”, ou seja, o intérprete do Louro José sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico – aquele que ocorre quando um vaso – artéria ou veia – rompe dentro do cérebro, extravasando sangue. A conclusão está no laudo do Instituto Médico Legal (IML) ao qual Época teve acesso.

Devido a divulgação da morte sem a causa da mesma, muitas pessoas acharam que foi um suicídio, já que o mesmo sofria por depressão, porém com essa nota foi descartada essa possibilidade.