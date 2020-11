“Dor imensurável”, desabafa Leo Santana após morte do pai

O pai do cantor Leo Santana morreu na última semana vítima de um infarto. Muito abalado, Leo usou as redes sociais para agradecer aos seguidores pelo apoio e falar um pouco como os dias têm sido. “Vou levando um dia de cada vez. Como vocês sabem, tive uma perda enorme, uma dor imensurável que não desejo a ninguém, quem já passou por isso sabe do que estou falando”, começou.

“Mas vim agradecer a cada um de vocês que mandaram mensagens de pêsames e condolências, de conforto e carinho, eu e minha família somos gratos por tudo que emanaram para nós, principalmente forças, porque é o que a gente mais necessita nesse momento. E agora mais do que nunca estamos muito mais juntos, fortalecidos, ou melhor, tentando nos fortalecer”, finalizou Leo.

Lourival Cupertino de Santana, pai do cantor, morreu na última quinta-feira (05), aos 68 anos.

Fonte: Isto É