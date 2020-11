Emissoras dos EUA cortam transmissão de discurso de Trump por fake news

O candidato à reeleição alega, sem provas, que as eleições estão fraudadas

As maiores redes de televisão dos Estados Unidos — CBS, ABC e NBC — cortaram a transmissão do discurso do presidente Donald Trump antes de acabar por conter informações falsas, na noite desta quinta-feira (5/11). O candidato à reeleição afirmou, mais uma vez, que há fraudes nas eleições, porém, não apresentou provas.

Poucos minutos depois de Trump começar a falar, Lester Holt, da NBC, interrompeu a transmissão e disse que o motivo seria as informações falsas.

“Estamos assistindo o presidente Trump falando ao vivo da Casa Branca e temos que interromper aqui porque o presidente fez uma série de declarações falsas, incluindo a noção de que houve votação fraudulenta. Não houve nenhuma evidência disso. Alegações de sua campanha, mas seus porta-vozes não foram capazes de fornecer qualquer evidência. Ele também sugeriu que as pesquisas e muitas das quais estavam incorretas eram, de alguma forma, produto de interferência eleitoral”, afirmou.

O momento em que ABC, NBC e MSNBC interrompem o pronunciamento do Presidente dos Estados Unidos para avisar que ele está mentindo 👇🏻 pic.twitter.com/SY8fkfdMxm — Samuel Pancher (@SamPancher) November 6, 2020

No discurso, o presidente acusou o adversário, Joe Biden, de está “roubando” votos. “Nós estávamos ganhando em diversos estados com uma grande margem, mas os votos começaram magicamente a mudar”, disse o republicano.

Fonte: Correio Braziliense