Jessica Alves é chamada de ‘monstro’ por médico ao vivo na TV

Conhecida anteriormente como Ken Humano, brasileira se revoltou com profissional e afirmou que irá processá-lo

Jessica Alves passou por um episódio no mínimo desconcertante enquanto participava do programa Live non E la D’urso, na televisão italiana, no último domingo (22).

Conhecida como Ken Humano, a brasileira completou um ano desde o início da transição de gênero e era homenageada pela atração, quando foi chamada de ‘monstro’ pelo cirurgião plástico Dr. Pietro Lorenzetti.

O médico perguntou a Jessica se ela ‘não se olhava no espelho’ e não poupou críticas à modelo. “O que está acontecendo agora é pior do que o que você fez para ser o Ken. Você não tem formas equilibradas, não tem beleza, não tem nada de feminino, é só um exagero”, disparou Lorenzetti. “Tudo o que você fez te machuca fisicamente. Seu caminho cirúrgico é uma loucura”.

O italiano seguiu dizendo que ‘profissionais sérios não fazem essas coisas horríveis’ e que tanto eles quanto Jessica estão ‘loucos’.

“Cirurgiões plásticos sérios não criam esses monstros. Uma coisa é a transição, outra é transformar as pessoas em monstros. Eles estão loucos e você está louca”, disse. “Sim, eu digo que você é um monstro. Eu nunca iria querer você como paciente”.

Revoltada com os insultos e com a situação, a brasileira se levantou e, além de acusar uma falta de profissionalismo, ainda garantiu que irá processar o médico.

“Você é um médico antiprofissional, nenhum médico aparece na TV para me dizer que sou um monstro. Você não tem liberdade para fazer isso, não. Você que é um monstro, é horrível. Vou te processar”, afirmou.

Veja vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @_funnytrash_

Fonte: R7.com