Mulher que ofendeu e agrediu funcionários e clientes de padaria em SP não tem registro de advogada na OAB

“Eu sou advogada internacional, cala a sua boca, sua bicha do c*”, disse Lidiane no vídeo no qual ofende um cliente do estabelecimento.

A informação de que ela é “advogada” também consta do boletim de ocorrência do caso, registrado no 91º Distrito Policial (DP). A mulher foi indiciada pela Polícia Civil por três crimes: injúria racial, lesão corporal e homofobia.