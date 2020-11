Verdade ou Mentira vídeo de operador que morreu enrolado em uma máquina era de Sorocaba?

Circula em grupos de Whatsapp imagens de uma operador de máquina morrendo em um acidente de trabalho

Essas imagens são fortíssimas devido a gravidade do acidente fatal. Basicamente o funcionário foi mutilado em vários pedaços espalhados em um galpão, próximo a máquina que ele operava, porém a ‘notícia’ informa que tudo isso aconteceu em Sorocaba.

As imagens foram borradas por serem muito fortes:

É verdade ou Mentira?

Bom, o acidente em Sorocaba realmente aconteceu, mas não foram com essas imagens e nem neste ano, foi em 2018. Na verdade, nenhuma imagem foi divulgada, mas pelas descrições, a vítima não foi a mostrada nas imagens. Nessa, o trabalhador manuseava a máquina normalmente, até que sua mão ficou presa e foi puxada. A camiseta do trabalhador também ficou enroscada e enrolou no torno, que o puxou junto à máquina e causou um corte profundo no pescoço.

Então onde aconteceu este acidente que destroçou o corpo do operador?

Após muita pesquisa descobrimos que isso aconteceu em Naberezhnye Chelny, na Rússia e não no Brasil.