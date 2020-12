Caso Marcius Melhem: Fantástico vira assunto mais comentado no Twitter após, supostamente, omitir falas de Dani Calabresa

Telespectadores alegam que o Show Da Vida ignorou as últimas acusações feitas por Dani Calabresa contra o diretor Marcius Melhem

Na noite deste domingo (06), o Fantástico se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Isso devido ao fato de que, segundo os internautas, o Show Da Vida não noticiou nada sobre o caso das acusações de Dani Calabresa contra o diretor Marcius Melhem. A atitude do programa dividiu opiniões na web e a Rede Globo chegou, até mesmo, a ser comparada com a Record TV.

Rainha Matos foi uma das primeiras a comentar sobre o caso em seu Instagram: “xii gente.. O @showdavida está entre os assuntos mais comentados do Twitter”, afirmou a influenciadora afirmando que os telespectadores estão dizendo que nada sobre o caso da Dani Calabresa foi noticiado no programa. Rapidamente, a web fez questão de opinar sobre o caso por meio de muitos comentários na publicação.

Muitos dos internautas afirmaram que a Rede Globo estaria, segundo eles, “passando pano” para o diretor Marcius Melhem. “Ele era o diretor do quadro do fantástico “Isso a Globo não mostra” coincidência não?”, afirmou um dos seguidores da página da Rainha Matos. Outro, por sua vez, acusou a Rede Globo de apenas noticiar apenas o que convém a emissora.

Um dos internautas comentou que o Fantástico chegou sim a comentar sobre o caso. Contudo, não deu explicações detalhadas sobre o caso: “Até foi comentado, mas não deixou exposto o que realmente aconteceu”, escreveu, ao mesmo tempo que pedia mais explicações e investigações sobre as acusações feitas por Dani Calabresa.

Apesar de muitos comentários negativos, alguns internautas saíram em defesa da emissora e, também, do programa Fantástico. “Talvez é porque eles devem estar apurando tudo. Querendo ou não os dois são da emissora”, comentou um deles afirmando que, para falar sobre o assunto eles precisariam ter provas concretas e reais. Afinal, acusações sem provas poderiam, até mesmo, gerar processo contra a casa.

Fonte:FohaGO