Governo Federal zera impostos de importação de revólveres e pistolas

A alíquota do imposto de importação de armas no Brasil foi zerada. A resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) desta quarta-feira (9) foi comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

A alíquota sobre revólveres e pistolas importados é de 20%, atualmente. A decisão não recai sobre espingardas e carabinas de caça ou tiro-ao-alvo. A resolução é assinada pelo presidente do Comitê-Executivo de Gestão Substituto e secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guarany.

Fonte: http://www.espiaqui.com.br/