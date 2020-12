Pai de Marcio Garcia morre vítima de COVID-19

Emocionado, apresentador compartilhou dolorosa notícia na madrugada deste sábado (19) e comoveu a web

O apresentador Marcio Garcia foi até as redes sociais na madrugada deste sábado (19) para anunciar o falecimento de seu pai, Carlos Alberto Tavares Machado.

Internado há algumas semanas após testar positivo para o novo coronavírus, ele acabou sofrendo um AVC ainda no hospital e precisou novamente ser entubado nos últimos dias.

Bastante emocionado, Marcio usou seu Instagram para prestar sua última homenagem ao patriarca e também agradecer por todo carinho dos fãs:

“Minha fé hoje foi testada mais do que nunca. Às vezes, não entendemos os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas Ele é misericordioso, sábio e sempre age da maneira certa. Descanse em paz meu pai. Gratidão a cada um de vocês”, escreveu ele na legenda.

Seguidores e amigos do global encobriram a publicação com mensagens de carinho e tentaram confortar o comunicador: “Irmão! Todo o carinho do mundo pra vocês nessa hora!”, comentou um. “Muita força pra você e sua família, Marcio!”, disse outra.

Fonte: Contigo