Tuca Maia e Incorporadora Imobiliária

Mega Realizações Imobiliárias

O Grupo Mega tem mais de 45 anos de intensa atuação em diversos setores no mercado brasileiro. Seu portfólio de negócios comprova que é possível diversificar as áreas de atuação mantendo uma elevada capacidade de atingir um alto nível de excelência em todos os segmentos prospectados.

Missão Tuca Maia ( Marcelo Pereira ) :

“Desenvolver projetos com qualidade e boa liquidez no mercado imobiliário, tornando real o sonho da casa própria para os clientes e, ao mesmo tempo, gerando um retorno aos acionistas.”

Como as incorporadoras se relacionam com as construtoras?

As incorporadoras se relacionam com as construtoras de forma bem simples. Quando ela identifica a oportunidade de começar a construção de um novo empreendimento, ela precisará se envolver com outras partes para que seja possível que esse projeto caminhe bem.

Dentre essas partes, ela precisará de um financiador para viabilizar a obra financeiramente, de serviços de consultoria para o planejamento imobiliário, dos escritórios de engenharia e arquitetura para desenhar o projeto, das empresas que são especialistas em licenças que serão necessárias para iniciar a obra e também fazer pesquisa de mercado, além das agências de marketing, publicidade e propaganda.

Junto de todas essas partes que listamos, há a construtora, a qual será a responsável pela execução da obra, oferecendo mão de obra e se relacionando com todos os envolvidos no que diz respeito à obra do empreendimento em si.