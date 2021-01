Cleo Pires critica seu irmão Fiuk por atitudes no BBB

Ela usou as redes sociais para se pronunciar após comportamento que tem gerado revolta na web; veja

A atriz e cantora Cleo, irmã de Fiuk, fez um desabafo nas redes sociais na noite deste sábado (30).

Ela criticou a recente postura do irmão com Juliette. É que nas redes sociais muitos telespectadores estão criticando a postura do ator.

“Achei muito errado. Mas, muita gente resolveu implicar com ela. Mas, obviamente o Felipe, sendo um homem, a imagem dele falando assim com ela, fica mais agressiva, mais intimidadora. Eu não vou passar pano para as atitudes erradas dele, mas também não vou cancelar ele. Porque eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que estar aqui para as pessoas que a gente ama quando elas erram. E eu sou assim. E também tem muita fake news”, afirmou ela insinuando que os fãs fiquem atentos ao que estão vendo.

Na conversa com os fãs, ela também reagiu a outros participantes.

“Me identifico muito com a Pocah, se sentindo deixada de lado… Meio assim, eu amo. Eu não sei se é uma coisa libriana ou se somos muito parecidas mesmo. Eu amo”, afirmou a estrela.

Recentemente, ela fez o inverso e defendeu os choros incontroláveis do irmão após discussões na casa. No Stories do Instagram na noite desta quinta-feira (28), a cantora pediu compreensão e disse que o ato de chorar deveria ser normalizado.

“Pelo amor de Deus, normalizem o choro! Deixem o garoto chorar, é a forma de ele se expressar, de desabafar. É importante, a gente não pode ficar colocando essa pressão nos outros. Que coisa horrível”, desabafou ela, que escreveu: “Meu amorzinho chora, uai.”

Fonte: Contigo