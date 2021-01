Estudante faz primeira tatuagem para incentivar vacinação contra Covid-19

Parafraseando a nova versão de “Bum bum tam tam”, de MC Fioti, a “vacina envolvente mexeu com a mente” de um estudante de direito de General Salgado, no interior de SP. Ele tatuou no braço esquerdo o local exato para receber a vacina CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.