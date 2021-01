Faustão não renova com a Globo e deixará emissora

O Domingão do Faustão, um dos programas com maior audiência e permanência na emissora, poderá deixar de existir, ou pelo menos não ter o seu âncora principal, Fausto Silva, o Faustão.

A informação foi divulgada pelo jornalista Flavio Ricco, do portal R7, e confirmada pelo apresentador. Após 32 anos de muito sucesso, o programa líder de audiência “Domingão do Faustão” sairá do ar no final deste ano. O contrato de Fausto Silva com a emissora também será encerrado. A informação foi divulgada pelo jornalista Flavio Ricco, do portal R7, e confirmada pelo apresentador, que chegou a receber novas propostas da empresa, mas recusou.

A partir de 2022, a programação do canal aos finais de semana será diferente e não contará com o “Domingão”, segundo o site Notícias da TV. Ricardo Waddington, diretor de Entretenimento da Globo, e Carlos Henrique Schroder, diretor Geral da emissora, ofereceram a Fausto um novo programa nas noites de quinta-feira, a partir de uma ideia que pudessem desenvolver juntos, considerando o novo dia, público e horário, na faixa das 23h.

O apresentador, entretanto, não aceitou a proposta. “Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de liderança absoluta. A Globo faturou bastante comigo”, declarou ele à publicação. O comunicador não definiu o que fará no futuro e não descarta um novo projeto na televisão, assim como mantém em aberto a possibilidade de parar de trabalhar “e ir morar fora do país“.

Para fechar o ciclo de muito prestígio com chave de ouro, o “Domingão do Faustão” contará com uma edição especial da “Dança dos Famosos”, chamada “Superdança dos Famosos”, que trará “todos os melhores da história”. A atração vai ao ar no primeiro semestre. No segundo, haverá uma edição final do “Show dos Famosos”. Ainda nesta semana, Fausto se reunirá com sua equipe para tratar da retomada das gravações do programa, previstas para o dia 5 de fevereiro.

Catapultado por seu sucesso e irreverência no “Perdidos da Noite”, que comandou na Bandeirantes de 1984 a 1986, Faustão migrou para a Rede Globo em 1989, quando estreou o programa de auditório “Domingão do Faustão”. De lá pra cá, ele se tornou o grande símbolo da emissora nos finais de semana, e encabeçou a lista dos maiores salários da televisão brasileira, com ganhos mensais de 5 milhões de reais.

Com informações de Hugo Gloss