Policiais realizam prisão de suspeito de ter matado homem em bar de Penedo

Criminosos relataram que mataram a vítima por engano

A Guarnição do PELOPES I, do 11º BPM, foi informada de homicídio ocorrido no Bar Point da Amizade, neste sábado (30) e dirigiu-se até o local do fato, aguardando a chegada do Instituto de Criminalística.

Neste intervalo, foi relatado por um homem que presenciou o fato ocorrido e reconheceu quem ceifou a vida de Carlos Leandro da Silva. Segundo ele, um indivíduo conhecido por “Macaco”, que efetuou cinco disparos de arma de fogo à queima roupa, tirando a vida da vítima.

De posse desta informação, policiais realizaram buscas ininterruptas, e conseguiram lograr êxito na captura do mesmo, que estava em sua residência, por volta das 19h deste domingo (31).

O autor Pedro Victor, vulgo “Macaco”, confessou o crime, na oportunidade, relatando que o indivíduo denominado Maxsuel, conhecido por Neném, o teria chamado para matar aquele que havia assassinado o irmão dele, vulgo “Cachoeira, há um ano atrás no presídio. Disse ainda que foi com o Neném na moto e efetuou os disparos no homem de camisa rosa, entretanto o alvo deles seria o de camisa vermelha, e acabou ceifando a vida de Carlos, confundido pela cor da camisa.

No momento da captura do Macaco, nada ilícito com ele foi encontrado, o qual relatou ainda, que a arma do crime encontra-se com o Neném, pois a ele pertence.

Foram realizadas diligências na tentativa de localizar o Neném, porém não logrado êxito. Destarte, o autor do fato capturado confesso foi conduzido até a Delegacia Regional de Arapiraca, onde foi confeccionado o competente Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do mesmo.

Por Assessoria do 11º BPM