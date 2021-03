Faustão recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga, 71, foi imunizada na sexta. No domingo (28), foi a vez do ator José Mayer, 71

Fausto Silva, 70, recebeu nesta segunda (29) a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em São Paulo. Fotos do momento da imunização foram publicadas nas redes sociais de fãs do apresentador.

A capital paulista começou a vacinar quem tem de 69 a 71 anos na sexta (26). Segundo a prefeitura, a estimativa é de que mais de 245 mil pessoas recebam a primeira dose dentro dessa faixa etária.

A apresentadora Ana Maria Braga, 71, foi imunizada na sexta. No domingo (28), foi a vez do ator José Mayer, 71, receber a vacina. “Espero que chegue urgentemente a vez de todo cidadão brasileiro!”, escreveu ele no Instagram.

No Rio, Tony Ramos, 72, se emocionou ao ser vacinado no sábado (27). “Eu acho que isso serviu como uma lição profunda de um pesadelo que nos deu, sem dúvida, momentos de reflexão muito importantes. Mas o importante é continuar acreditando na ciência, nos profissionais da saúde, pedindo apoio cada vez maior a eles, e acreditando que principalmente é possível vencer com todos juntos, num mutirão pela saúde. Acredite, a ciência está presente, atenta e buscando novos caminhos. Parabéns a todos, vamos em frente”, afirmou ele em entrevista ao GloboNews.