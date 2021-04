Avião da 2ª Guerra Mundial cai em praia durante apresentação

Fabricado em 1940, o monomotor perdeu altitude em uma praia e acabou pousando no mar, a poucos metros dos banhistas

No último domingo, 18, banhistas que visitavam a praia de Cocoa Beach, na Flórida, Estados Unidos, foram surpreendidos pela queda de um antigo avião. Datada da Segunda Guerra Mundial, a aeronave fazia parte de um tradicional show da região.

Conhecido como o ‘Cocoa Beach Air Show’, o evento conta com dezenas de aviões que, juntos, fazem acrobacias no ar. Entre as muitas aeronaves, além dos modelos de caça mais modernos, os pilotos ainda guiam os clássicos “warbirds”, os aviões de guerra.

A mais recente apresentação, todavia, terminou de uma forma inesperada. Vídeos feitos pelos próprios espectadores mostraram que uma das aeronaves, um monomotor TBM Avenger, enfrentou problemas durante a apresentação e acabou caindo no mar.

Fabricado pela General Motors no começo da década de 1940, o bombardeiro torpedeiro já estava voando a uma altitude bastante baixa quando enfrentou uma repentina falha no motor. Em segundos, o monomotor perdeu a potência necessária para voar.

Não se sabe, todavia, se a baixa altitude já fazia parte do show, ou se foi gerada por um segundo pane no sistema do avião. Por sorte, ainda que a aeronave tenha caído a poucos metros dos banhistas presentes na praia, ninguém se machucou.

Após o acidente, diversos vídeos mostram que alguns turistas entraram na água para socorrer o piloto da aeronave, que passa bem. Em seguida, o próprio monomotor foi carregado pelas ondas até uma área próxima da areia, sem ferir ninguém.

Com cerca de 12 metros de comprimento e 16 metros de envergadura, o TBM Avenger foi utilizado pelos Estados Unidos em meados de 1942. Conhecido como o maior e mais pesado monomotor da Segunda Guerra, segundo o Museu NASFL, o modelo era o mais eficaz na época, sendo que 9,8 mil unidades foram produzidas para o combate.