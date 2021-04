Crânio encontrado no Peba possivelmente seja de Roberta Dias

Agora pouco a Redação do site Boa Informação recebeu uma notícia que está havendo escavações no local onde recentemente encontraram um crânio humano na localidade chamada de Lote da Iracema, próximo à Pousada do Maninho, no Pontal do Peba em Piaçabuçu.

Essas buscas estão sendo realizadas pela família, após o IML ter determinado que o crânio encontrado era do sexo feminino. Entramos em contato agora pouco com familiares de Roberta Dias, que estão no local, e os mesmos confirmaram a informação que outras partes do corpo, além de um sutiã, foi achado na localidade. A peça íntima dela foi ligeiramente reconhecida pela mãe de Roberta, a partir daí os familiares acionaram a Polícia Civil que está se dirigindo até o local. Todos os restos mortais e objetos pertencente à vítima serão periciados.

A redação entrou em contato com um agente da Polícia Civil e a mesmo confirmou toda a ação, além de também afirmar que o delegado Dr. Rubem Natário já se dirigiu até o local para acompanhar e dar procedimento ao caso.

Esse mesmo lugar já havia sido investigado pela polícia, através de diligências, após divulgação de um áudio onde supostamente era descritivo de como tinha acontecido todo o crime.

Na conversa, B. contava que ajudou S., ex-namorado de Roberta, a matá-la porque ela esperava um filho dele. Segundo ele, S. não queria a criança e temia a reação do pai quando soubesse da gravidez.

Roberta Dias desapareceu em 2012 e é o caso policial de maior relevância em Penedo.

Atualizada às 09h40

A família confirmou agora pouco que o sutiã encontrado no local era da mãe de Roberta Dias, o mesmo tinha sido emprestado para filha que estava usando pela vítima no dia do crime. O Delegado de Piaçabuçu já está no local realizando todas as providências cabíveis.

Os familiares afirmaram que não têm mais dúvidas que se trata do corpo de Roberta, porém a confirmação só poderá acontecer após resultado de exames de DNA.