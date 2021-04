Djalma Beltrão e a missão de ser prefeito de todos mesmo sem ser da maioria

Parece complexo, mas é fácil explicar o título do nosso post. Mesmo nos resguardando nesse período pandêmico, não deixamos de conversar com lideranças políticas e os amigos da querida Piaçabuçu, cidade em que passamos o último final de semana papeando política com várias pessoas. A certeza é a de que os palanques na cidade ribeirinha não serão desarmados até 2024, lógico que tendo ainda uma eleição pelo meio desenhando o quadro futuro.

Justifiquemos o título da seguinte forma, entendendo que Djalma é o primeiro prefeito da história de Piaçabuçu a ser gestor municipal por três vezes, obtendo no último pleito 35,94% dos votos válidos, o que somou 3.694 eleitores confirmando o 10 na urna.

Por outro lado, tivemos o candidato Kayro Castro obtendo 3.506 votos, resultando em 34,11% e Dalmo Jr, saindo das urnas com 3.078 o que revela 29,95% dos votos. A soma dos dois opositores do prefeito reeleito, soma 64,06% o equivalente a 6.584 eleitores piaçabuçuenses que disseram não à reeleição de Djalma. Fato que talvez leve à insistência de muitos em não desarmarem os palanques.

O prefeito tem tocado os serviços, contemplando bairros e povoados, sendo necessária a torcida de todos para que o governo possa acertar e assim a comunidade sair ganhando com mais qualidade de vida. Independente de voto nas eleições passadas, agora é hora de torcer por uma Piaçabuçu ainda melhor e para TODOS!