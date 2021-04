Mulher é presa em São Sebastião com drogas em residência

Na noite desta quarta-feira (7), policiais do Pelopes Comando, 01 e 02, pertencentes ao 3º BPM, receberam denúncia anônima de que em uma residência, em São Sebastião, que estaria ocorrendo tráfico de drogas e possivelmente pessoas armadas no local.

As guarnições de pronto foram averiguar a denúncia. Ao chegar no local, com a devida autorização da proprietária da casa, foi feita uma revista no interior da residência e fora encontrado 250 gramas de substância análoga à maconha.

A mulher conduzida em questão afirmou ser a dona da droga e disse também que em sua outra residência possuía cocaína. As guarnições foram até o local e com a autorização da mesma, procedeu uma revista no interior da casa, ela informou o lugar onde havia escondido o material ilícito, encontrando assim 230 gramas de substância análoga à cocaína.

A mulher informou que vendia a cocaína por R$35,00 a grama. A suspeita com o material ilícito foram conduzidos até a Delegacia Regional de Penedo para a confecção do flagrante.

Fonte: 3º BPM