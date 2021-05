Maritimidade e Continentalidade: vai cair no ENEM!

Maritimidade e Continentalidade: vai cair na sua prova

Os conceitos de maritimidade e de continentalidade são fundamentais para a disciplina de geografia, afetando todo o mundo.

Ainda, os fenômenos aparecem com uma grande frequência nos principais vestibulares do país e na prova do ENEM. Dessa forma, é essencial que você domine a definição correta de maritimidade e de continentalidade e as suas influências em diversas regiões.

Maritimidade e Continentalidade: Introdução

Os conceitos de maritimidade e continentalidade são dois dos conceitos da disciplina de geografia que tem como objetivo classificar os fatores climáticos que acontecem na Terra. Nesse caso, eles são causados pelo movimento das massas de água dos mares e oceanos, que interferem diretamente no clima do planeta, afetando, principalmente, a temperatura e a umidade.

Maritimidade: Definição

O fenômeno da maritimidade se refere à capacidade que as águas do oceano possuem de conservar calor por um grande período. Essa característica faz com que a maritimidade influencie diretamente o clima de diversos regiões, mas principalmente aquelas que são costeiras.

Podemos citar como uma característica das áreas influenciadas pela maritimidade a temperatura da região que, em períodos noturnos, não diminui de forma significativa se comparada àquelas do período diurno.

Assim, podemos observar que as regiões próximas de mares e de oceanos não possuem invernos rigorosos se comparados aos de áreas que possuem o mesmo clima, mas se encontram longe da costa.

Continentalidade: Definição

A continentalidade, por sua vez, acontece com frequência em regiões que se encontram distantes do litoral. Esses locais são influenciados pelo aquecimento e pelo resfriamento da superfície: durante a noite, o calor absorvido durante o dia é não é retido, sendo perdido muito rapidamente para a atmosfera. Assim, as temperaturas noturnas são muito mais baixas do que aquelas do dia.

Dessa maneira, as regiões que sofrem com o fenômeno da continentalidade apresentam uma elevada amplitude térmica, ou seja, existe uma grande diferença entre a temperatura registrada durante o dia e aquela registrada durante a noite.

Maritimidade e Continentalidade: Amplitude Térmica

Os dois fenômenos estão estreitamente relacionados com outro conceito da geografia: a amplitude térmica.

Nas regiões que se encontram mais distantes do litoral, e que, dessa forma, são influenciadas pela continentalidade, a variação de temperatura é maior. Assim, podemos afirmar que quanto maior a continentalidade, maior a amplitude térmica.

Da mesma forma, podemos afirmar que quanto maior a maritimidade de uma região, maior a amplitude térmica desse mesmo local, com uma menor variação de temperaturas.