São 300 vagas para Auxiliar de Logística

A Randstad oferece empregos para diversos profissionais em Minas Gerais. A empresa está abrindo 300 vagas para a contratação de Auxiliar de Logística, e não é necessário ter experiência para se candidatar. Veja, a seguir, mais informações sobre as oportunidades!

Randstad oferece empregos em Minas Gerais

Estão sendo disponibilizadas pela empresa cerca de 300 vagas de emprego com a finalidade de contratar pessoas para a função de Auxiliar de Logística, em Minas Gerais. Além disso, não é preciso ter experiência para se candidatar às oportunidades.

Os novos colaboradores terão como funções a serem exercidas no cargo, realizar a verificação da documentação de cada produto, garantir a integridade das embalagens e dos registros, garantir que os produtos sejam adequadamente recebidos, etiquetados e embalados e buscar formas de melhorias nas operações.

A empresa oferece aos funcionários, além do salário à combinar, os seguintes benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Alimentação;

Café da Manhã;

Restaurante Interno;

Auxílio Fretado;

Participação nos Lucros.

Como se inscrever

A Randstad oferece empregos em Minas Gerais para a contratação de Auxiliar de Logística. Para e inscrever, os interessados devem acessar a página de participação, considerando todas as informações.

A Randstad possui o objetivo de oferecer um serviço de confiança a todos os seus clientes, investimento sempre no bem estar dos seus funcionários. Portanto, esta é uma ótima oportunidade para todos que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho com diversos benefícios.

