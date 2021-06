Whatsapp com pagamentos por meio do Nubank em 2021; Entenda

Serão liberados os pagamentos no WhatsApp usando o Nubank. Segundo informações da fintech, este é mais um passo para reinventar a vida financeira das pessoas.

“Estamos sempre em busca de novas soluções para as necessidades reais das pessoas. Por isso, ficamos felizes em anunciar que chegamos nos pagamentos pelo WhatsApp”, disse a Nubank.

Agora, com essa nova funcionalidade, clientes do cartão com a função débito do Nubank podem enviar e receber dinheiro no WhatsApp com a mesma facilidade com que conversam com amigos, enviam fotos e compartilham arquivos com seus contatos.

“Tudo de forma simples, segura, rápida e sem a cobrança de tarifas”, diz a fintech.

O recurso de pagamentos no WhatsApp é oferecido pelo Facebook Pay, uma maneira fácil e segura de fazer pagamentos nos apps do Facebook, e processado pelo Facebook Pagamentos e Cielo.

Para ter acesso à nova funcionalidade, é necessário baixar a última versão do WhatsApp e do app do Nubank na loja de aplicativos do seu celular. Veja, abaixo, como vai funcionar sobre essa nova funcionalidade.

Pagamentos no WhatsApp: como funciona?

O WhatsApp acabou de lançar sua funcionalidade de pagamentos e o Nubank é uma das primeiras instituições escolhidas para oferecer mais essa possibilidade para seus clientes.

“Estamos aos poucos liberando essa função para a nossa base, então, se você já é cliente, fique ligado que logo ela aparecerá para você no seu app do Nu”, diz o Nubank.

Existe uma outra forma de ter acesso à funcionalidade de pagamentos no WhatsApp: ser “convidado” por amigos. Quando a função for liberada para você, caso os seus amigos ainda não a tenham, basta fazer um pagamento ou enviar um pedido de dinheiro que a opção de fazer cadastro aparecerá instantaneamente.

Assim, quando abrir uma conversa com seus amigos, vai ser possível enviar ou receber dinheiro da mesma forma que envia arquivos, fotos, contatos e sua localização.

Por enquanto, a função de pagamentos no WhatsApp está disponível apenas para transferências de dinheiro entre contas pessoais. Ou seja: usuários da versão Business do aplicativo do WhatsApp ainda não podem aceitar pagamentos de seus clientes por serviços ou bens.

Caso você ainda não seja cliente do Nubank, é simples ter acesso a mais essa funcionalidade. Em poucos minutos você pode abrir sua conta e ativar seu cartão de débito, basta clicar aqui.

Além de toda a facilidade, transparência e experiência única que mais de 35 milhões de clientes Nubank já conhecem, agora você também terá a possibilidade de trazer seus pagamentos para dentro do aplicativo do WhatsApp.

Como pagar pelo WhatsApp com o débito Nubank?

Para fazer um pagamento pelo WhatsApp com o débito Nubank é simples: você só precisa adicionar o seu cartão no Facebook Pay, no próprio aplicativo do WhatsApp, e ter saldo disponível na sua conta do Nubank.

Lembrando que, para ter acesso à nova funcionalidade, é necessário baixar a última versão do WhatsApp e do app do Nubank na loja de aplicativos do seu celular.

Veja um passo a passo de como fazer um pagamento pelo WhatsApp com o débito Nubank:

Nas configurações do seu WhatsApp, selecione a opção “Pagamentos”; Clique em “Facebook Pay” para ler os termos e condições e criar um PIN de seis dígitos – um tipo de senha que será usada nas transações do Facebook Pay; Insira seu nome completo, CPF, endereço residencial e dados do seu cartão com a função débito – número, data de vencimento e CVV; pode usar o débito virtual também. O próximo passo é verificar seu cartão. Você vai receber, no app do Nubank, um código de seis dígitos para inserir no aplicativo do WhatsApp; É só verificar e pronto, seu cartão está cadastrado!

Assim como acontece ao fazer uma compra com seu cartão Nubank, você vai receber uma notificação no app do Nu sempre que fizer pagamentos pelo WhatsApp.

Como você pode ver abaixo, enviar dinheiro no WhatsApp é simples e rápido como enviar uma imagem.

E como solicitar um pagamento pelo WhatsApp?

Se você quer solicitar um pagamento pelo WhatsApp para aquele seu amigo ou familiar que está te devendo qualquer valor, o processo também é simples:

No WhatsApp, selecione a opção “Pagamento”; Clique em “Solicitar”; Insira o valor desejado e envie para o contato.

Quem pode fazer pagamentos pelo WhatsApp com Nubank?

O Nubank está entre as primeiras instituições financeiras do Brasil que podem ser usadas para pagamentos pelo WhatsApp. Para enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp usando o Nu, é preciso ser cliente da conta do Nubank e ter a função débito do seu cartão ativa.

E por que o débito é necessário?

Basicamente, esse é só um jeito mais seguro de identificar a conta de uma pessoa nas transações do WhatsApp – já que o cartão está associado à conta.

Ah, vale dizer que esta funcionalidade será liberada aos poucos para nossos clientes ao longo das próximas semanas. Fique ligado em nosso blog para atualizações.

Ainda não é cliente do Nubank e quer fazer pagamentos pelo WhatsApp?

A conta do Nubank é um produto para todos – e, se você ainda não tem uma para chamar de sua, abrir leva só três minutos. Você pode fazer isso em nosso aplicativo ou clicando no botão “Abra sua conta do Nubank” aqui embaixo:

Depois de abrir sua conta, você pode pedir seu cartão com a função débito com apenas alguns toques. E não é necessário esperar o seu cartão físico chegar para cadastrá-lo no WhatsApp: você pode gerar um cartão virtual de débito no nosso aplicativo e já começar a usá-lo.

Veja abaixo como pedir o cartão com a função débito:

Passo a passo para pedir o cartão com a função débito do Nubank

Para pedir o cartão com a função débito do Nubank é fácil:

No app do Nu, toque no ícone de engrenagem no topo da tela inicial; Selecione a opção “Pedir função débito”; Confirme um endereço para receber o cartão; Digite sua senha de quatro dígitos e pronto – você receberá o cartão no endereço informado.

Tenho o cartão de crédito, mas não ativei a função débito. E agora?

Para quem tem o cartão de crédito Nubank em sua versão mais recente (aquela com o número na parte de trás) e quer ativar a função débito é simples:

No app do Nubank, vá em “Configurações”; Clique em “Ativar função débito” Pronto! Seu cartão já estará habilitado para ambas as funções – débito e crédito.

E se a opção “Ativar função débito” não aparecer para você no aplicativo? Significa que ela já está ativada e você já pode fazer compras no débito.

Tenho o cartão de crédito mais antigo. Como ativar a função débito?

Se você possui o cartão Nubank antigo (o primeiro, com o número na parte da frente) ou não é cliente do cartão de crédito Nubank, basta solicitar o novo cartão com a função débito ativada. Assim, nós emitimos seu cartão novo já com a função débito habilitada.