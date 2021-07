Azul Linhas Aéreas divulga novas vagas de EMPREGO; veja os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras, companhia aérea que mais cresceu no Brasil desde 2008, divulga a abertura de novas vagas de emprego nos estados de São Paulo e Bahia.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Analista Consultivo Fiscal Pleno Barueri/SP Analista de Tecnologia Fiscal Sênior Barueri/SP Engenheiro Segurança Trabalho Barueri/SP Jovem Aprendiz – Aeroporto Salvador Salvador/BA Loadmaster (VCP) Campinas/SP Técnico Segurança Trabalho Pl Barueri/SP

Sobre a Azul Linhas Aéreas

Somos a companhia aérea que mais cresceu no Brasil desde que iniciamos nossas operações em dezembro de 2008, contando atualmente com a maior malha aérea do país atendendo mais de 100 destinos com 792 decolagens diárias.

Além disso, expandimos nossas operações com voos diretos para os Estados Unidos e Portugal, operando com as aeronaves A330 equipadas com o mais tecnológico sistema de entretenimento a bordo, refeições feitas especialmente para as classes Business e Economy. Além disso, mais rotas internacionais são operadas pela Azul: Buenos Aires, Punta Del Este, Montevidéu e Caiena.

Hoje, com aproximadamente um terço do mercado brasileiro de aviação civil em termos de decolagens, a Azul consolida-se como a terceira maior companhia aérea do País.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Azul e cadastra-se na função desejada.