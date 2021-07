Doença de Chagas: resumo para ENEM e vestibulares

Doença de Chagas: tudo o que você precisa saber

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e os vestibulares possuem a tradição de abordar doenças humanas. Essas poderão ser encontradas dentro das questões de biologia.

O artigo de hoje separou um resumo sobre as doenças mais abordadas por essas provas: a doença de Chagas. Confira!

Doença de Chagas: introdução

A doença de Chagas recebe esse nome em homenagem ao pesquisador brasileiro Carlos Chagas, que foi um pioneiro nos estudos sobre essa doença.

A enfermidade, também denominada de tripanossomíase, é muito comum em regiões tropicais, incluindo o Brasil. É possível adquirir essa doença por meio do contato com as fezes do inseto barbeiro.

Doença de Chagas: transmissão

A transmissão da doença de Chagas acontece por meio do contato com as fezes do inseto barbeiro. O inseto, ao picar um ser humano, defeca na pele do mesmo.

Se o barbeiro estiver infectado com o protozoário Trypassonoma cruzi, que se hospeda em seu corpo, irá transmitir o mesmo para o humano.

Porém, a transmissão da doença pode ocorrer também de outras maneiras. Podemos citar, por exemplo, o contato direto com sangue contaminado e a transmissão de mãe para filho durante a gestação.

Doença de Chagas: sintomas

A doença de Chagas é uma doença que afeta diretamente o sistema circulatório dos humanos.

A doença se manifesta em duas diferentes fases: fase aguda e fase crônica. Os sistemas da primeira fase costumam aparecer por volta de duas semanas após a picada do inseto barbeiro.

Dentre as principais manifestações, podemos citar febre alta, manchas vermelhas (especialmente perto da região da picada), dor de cabeça, cansaço, surgimento de ínguas e aumento dos batimentos cardíacos.

A fase crônica, por sua vez, é assim denominada porque o indivíduo pode viver anos contaminado com a doença sem ao menos se dar conta disso.

Dentre os sintomas que se manifestam nessa fase, podemos citar: febre alta, aumento do fígado, aumento do baço, aumento do volume do coração, inchaço, prisão de ventre, emagrecimento, náuseas frequentes e alterações no ritmo do batimento cardíaco.

A doença pode ser fatal nas duas fases. Assim, é importante realizar o diagnóstico rapidamente.

Doença de Chagas: profilaxia

Existem algumas medidas que podem ser tomadas para realizar a profilaxia da doença, ou seja, para prevenir que a mesma ocorra.

Dentre as medidas profiláticas, podemos destacar:

Uso de repelentes

Uso de telas mosquiteiras

Uso de roupas de mangas longas em trilhas

Combate ao inseto barbeiro