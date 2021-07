Formas de deixar a casa mais aconchegante durante o inverno

O inverno chegou e, por mais que o Brasil seja um país tropical, é comum que nessa estação do ano as temperaturas mais baixas predominem, principalmente em algumas regiões.

O grande problema é que a maioria das casas brasileiras não possui sistema de aquecimento, o que torna necessário criar maneiras de deixá-las mais quentes e aconchegantes.

A especialista em decoração do portal SweetestHome, Marcela Campos, explica que muitos produtos podem ser usados para tornar a casa mais confortável durante o inverno. Segundo a decoradora: “A estação mais fria do ano pede cuidados especiais com o lar. Inclusive, é possível deixá-lo bonito e aconchegante usando peças como mantas, tapetes e cortinas”.

E a especialista preparou algumas dicas sobre isso. Confira:

Invista em um aquecedor

Pode parecer bobagem, mas o aquecedor é muito útil nos dias mais frios e faz toda a diferença nos ambientes.

Atualmente existem inúmeros modelos de aquecedor portátil, que possuem os mais variados tamanhos e potências.

Na hora de escolher um desses deve-se avaliar o tamanho do local onde o aparelho será colocado. Para cômodos menores, os aquecedores de baixa potência podem suprir bem as necessidades, mas para áreas amplas o ideal é apostar em um mais potente.

Insira tapetes e cortinas nos ambientes

Os tapetes e cortinas são considerados por muitas pessoas meros itens de decoração. Porém, eles podem ser úteis para outras finalidades, como deixar a casa mais quente no inverno.

As cortinas, principalmente as do tipo blackout, são responsáveis por evitar que o ar gelado entre pelas janelas, deixando os ambientes menos frios.

Já os tapetes amenizam a friagem e dão uma sensação maior de aconchego e conforto, aumentando a sensação térmica dos espaços. Para o frio os modelos mais felpudos são ideais.

Coloque xales e mantas em sofás e poltronas

Os xales e mantas também são muito adequados para deixar a casa mais confortável e aconchegante durante a estação mais fria do ano.

Essas peças podem ser usadas para que as pessoas se cubram quando estão sentadas em um desses móveis e conseguem deixá-los mais quentes, principalmente se forem feitos de couro.

Além disso, colaboram para a decoração do ambiente.

Deixe o sol entrar

Os raios solares naturalmente são capazes de manter as residências mais quentes. Por isso, vale a pena deixá-los entrar nos cômodos pelo maior tempo possível.

A melhor forma de fazer isso é deixando as portas, janelas e cortinas abertas durante o dia e somente fechá-las quando estiver escurecendo.

Assim, consegue-se ter uma casa mais iluminada e aquecida nos dias frios.