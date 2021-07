Homem é picado nas partes íntimas por cobra que estava dentro do vaso sanitário

Um austríaco foi picado nas partes íntimas por uma cobra píton que estava no vaso sanitário quando ele usou o seu banheiro pela manhã. O réptil era um animal de estimação do seu vizinho e escapou de seu apartamento por um ralo.

O homem de 65 anos, da cidade de Graz, no sul da Áustria, foi picado por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (5), segundo informações do Daily Mail.

A polícia disse que o homem tinha acabado de se sentar quando sentiu um ‘beliscão’ em seus órgãos genitais e se levantou em um salto. Foi quando ele viu a cobra albina de 1,5 metro dentro do vaso sanitário.

O austríaco, que não foi identificado, chamou os policiais, que foram ao local um especialista em répteis para retirar a cobra da privada. Enquanto isso, o homem foi levado ao hospital para para tratar ferimentos leves. Os médicos disseram que as pítons não são venenosas, mas havia o risco de a picada ser infectada por bactérias do banheiro.

O especialista Werner Stangl disse que a cobra também não estava ferida. Ela foi higienizada e devolvida ao seu dono, um rapaz de 24 anos que tem 11 cobras não venenosas em casa. Os animais ficam em gaiolas e gavetas especialmente projetadas.

O dono do réptil não sabia que a cobra havia escapado até que a polícia a trouxe de volta, ainda segundo o veículo britânico. Ele também não havia entendido exatamente como o animal conseguiu sair de seu apartamento.

Stangl disse ao jornal local Salzburger Nachrichten que, em 40 anos lidando com répteis, ele não tinha visto nada como o incidente do vaso sanitário.

A polícia disse que o dono da cobra foi encaminhado ao Ministério Público por lesão corporal negligente, mas ainda não se sabe se ele será acusado. Os serviços de animais também foram alertados sobre a presença de um grande número de cobras potencialmente perigosas em seu apartamento.

