Itaú Unibanco recruta pessoas com deficiência

O Itaú Unibanco, o maior banco brasileiro, com sede na cidade de São Paulo, está recrutando pessoas com deficiência (PCD) para oportunidades exclusivas. As contratações vão de encontro a uma demanda cada vez mais crescente no banco, que busca ampliar a diversidade em suas equipes – de agências e administrativas.

Atualmente, são 60 postos de trabalho destinados à profissionais da área de tecnologia. A expectativa é de que até o final deste ano a empresa contrate mais de 200 pessoas pessoas com deficiência.

Todas as posições são para atuação na modalidade remota, adotada pela instituição financeira desde o início da pandemia de Covid-19. A política deve permanecer após este período, por prazo indeterminado.

Há chances para profissionais de todos os níveis de experiência e senioridade, com foco na contratação para a posição de analista de tecnologia. Para concorrer, é importante ter conhecimento em FrontEnd, BackEnd, banco de dados, qualidade dos softwares, arquitetura de soluções e, ainda, experiência em arquitetura de sistemas complexos e em técnicas de aprendizado de máquina.

Além da capacitação técnica, os candidatos deverão comprovar sua deficiência e enviar laudo médico. Há chances para todo o país.

Os contratados pelo Itaú Unibanco terão direito a um pacote de benefícios completo, que contempla vale transporte, vale refeição, vale alimentação, acesso à universidade corporativa, seguro de vida, previdência privada, horário flexível, desconto em produtos, acesso à curso de línguas e possibilidade de bolsas de estudo, assistência médica, assistência odontológica, Participação nos Lucros e Resultados, previdência complementar, incentivo a práticas esportivas e muito mais!

Como concorrer às vagas

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Itaú Unibanco deverão acessar o site da 99Jobs, responsável pelo recrutamento inicial. Na plataforma é possível obter mais informações sobre os requisitos necessários e o escopo de trabalho.

Os processos seletivos da empresa estão sendo realizados de forma remota.