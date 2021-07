Saiba qual cassino online oferece a melhor experiência mobile

Divertir-se nos cassinos online tem se tornado uma forma de entretenimento cada vez mais comum para os brasileiros. E muito disso se deve ao fato de que hoje, você não precisa sequer de um computador para poder acessar os melhores cassinos onlines disponíveis no Brasil. Com um celular, já é possível jogar em caça-níqueis, na roleta, no Black Jack e muito mais. Mas qual cassino online oferece a melhor experiência mobile atualmente?

Essa é a pergunta que muitos jogadores fazem quando resolvem dar seus primeiros passos no universo dos cassinos online. Afinal de contas, jogar na internet é a única forma, no Brasil, de ter acesso a esse tipo de jogo de forma legal. Os cassinos físicos são proibidos no país.

Recentemente, um dos jogadores de futebol mais famosos do país se envolveu em uma polêmica justamente por isso. Gabigol, do Flamengo, foi flagrado em um cassino clandestino em plena pandemia, em São Paulo, e aceitou pagar uma multa milionária para não acabar processado.

Se você, diferentemente de Gabigol, não quer frequentar locais clandestinos e prefere jogar dentro da legalidade e no conforto da sua casa, é importante saber escolher o melhor cassino. E se, assim como a maioria dos brasileiros, você pretende jogar pelo celular, há alguns fatores específicos que precisam ser levados em conta antes de se registrar.

Os melhores cassinos mobile disponíveis no Brasil

Antes de mostrarmos a lista de melhores cassinos mobile do Brasil, é importante ressaltar que todos os nomes citados aqui estão em conformidade com as leis dos países nos quais estão baseados e são auditados por organizações internacionais.

Essa comparação de cassinos mobile foi feita com base em vários critérios, de jogabilidade e usabilidade, que serão explicados a seguir. Cabe a cada jogador definir, com base nos critérios apresentados, qual cassino online fará mais sentido para seus objetivos ao se registrar. Vamos à lista:

22bet Royal Panda LeoVegas RoyalVegas Ruby Fortune 888 Casino NetBet JackpotCity Spin Casino Betway

Para criar essa classificação, foi levada em conta uma série de fatores que fazem toda a diferença na experiência do usuário. O primeiro colocado, por exemplo, a 22Bet, oferece atualmente mais de 1200 jogos em seu catálogo, sendo que desses, mais de 1000 podem ser jogados diretamente do celular, sem a necessidade de um computador.

Todos esses cassinos mobile também se destacam por seus bônus de boas-vindas. O Royal Panda, por exemplo, dobra o primeiro depósito feito pelos usuários em até R$ 300. Já o terceiro colocado da lista, Leo Vegas, destaca-se por ter uma avaliação geral dos usuários de 4,90, em uma escala com nota máxima 5.

É importante ressaltar que todos esses cassinos online citados proporcionam uma boa experiência para os jogadores mobile. Seja pelo navegador ou através de aplicativos, todos os jogos disponíveis no celular terão todos os mesmos recursos que teriam na tela do computador.

O que analisar para escolher um cassino mobile

Agora que você já conhece quais são os cassinos que oferecem a melhor experiência mobile para os usuários, vamos analisar o que deve ser levado em conta na hora de escolher entre eles.

Primeiro, e mais importante: busque saber se o cassino em questão é compatível com o sistema operacional do seu celular. Quase 100% dos smartphones utilizados hoje no Brasil utilizam os sistemas operacionais Android ou iOS. E a boa notícia é que praticamente todos os cassinos mais conhecidos são compatíveis com esses dois sistemas.

Isso muito se deve ao fato de que boa parte dos cassinos online são acessados diretamente pelo navegador, e não através de um aplicativo. Assim, é possível acessar as plataformas de qualquer celular, apenas abrindo uma página de internet “normal”.

Outro ponto interessante a ser analisado é: o cassino escolhido tem em seu catálogo os jogos que você quer jogar? Todos os cassinos contam com os jogos mais comuns, como roleta e Black Jack. Mas quando se trata dos slots – os caça-níqueis – por exemplo, pode ser que você esteja buscando um jogo específico que aquele cassino não disponibiliza.

A experiência mobile também é um fator importante. Principalmente quando o cassino é acessado direto do navegador, procure saber se o site é 100% responsivo. Ou seja: os elementos da tela e do jogo se adaptam perfeitamente à tela pequena do celular? É possível ter essas informações acessando comparações ou buscando opiniões de outros usuários em fóruns.

Ainda sobre os navegadores, uma dica que pode ser útil depois de você já ter se registrado: em alguns casos, é possível que os cassinos proporcionem uma experiência melhor em um determinado navegador. Por exemplo: no seu celular, um certo jogo vai apresentar problemas com o Safari, mas vai rodar perfeitamente usando o Chrome. Faça os testes para descobrir qual o navegador ideal.

Por último, mas tão importante quanto os itens anteriores: verifique os métodos de pagamento disponíveis no cassino escolhido. Hoje em dia, muitas são as formas de saque e depósito nos principais cassinos online. Às vezes, porém, você está em busca de um método específico que aquela casa não tem.

Quase todos os cassinos contam com métodos como pagamento por boleto, cartão e utilizam parcerias com carteiras virtuais, como a Neteller. Porém nem todos dão a possibilidade de fazer depósitos utilizando bitcoins, por exemplo. Se a sua intenção é apostar utilizando suas criptomoedas, é preciso ficar atento.

Conclusão

Hoje em dia, é uma preocupação constante dos cassinos online oferecer uma boa experiência mobile para seus usuários. E nem poderia ser diferente, já que, no Brasil, 98% das pessoas que acessam a internet o fazem através de um smartphone.

Mesmo com essa preocupação, porém, não são todos os cassinos online que já estão 100% preparados para entregar ao jogador uma experiência mobile tão boa quanto no computador. Por isso, é importante levar em conta as opiniões de outros usuários e as comparações feitas na internet antes de se cadastrar em algum cassino.

Também é possível criar suas próprias comparações, levando em conta fatores como a quantidade de jogos disponíveis para celular e o quão responsivo é o site ou o aplicativo do cassino online em questão. Esteja atento à compatibilidade, buscando saber se a casa escolhida tem uma versão de seu site disponível para o sistema operacional do seu celular.

Os métodos de pagamento e as questões de regulação do cassino também são importantes, assim como também são para quem decide jogar pelo computador.

Existem dezenas de cassinos online à sua disposição. Pode parecer difícil escolher entre tantos, mas levando todas essas informações em conta, você certamente fará a melhor escolha para se divertir do conforto da sua casa.