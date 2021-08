6ª Edição do PEPAL (Programa de Estágios Profissionais da Administração Local) – 2ª Fase

Decorre, até ao dia 20 de agosto, o prazo para apresentação de candidaturas para estágios a realizar na Câmara Municipal de Alcanena, no âmbito da 2ª fase da 6ª edição do PEPAL – Programa de Estágios da Administração Local, nas seguintes áreas:

Ref.ª A – Nível de Qualificação 6 – 1 estágio para licenciados em Medicina Veterinária

Ref.ª B – Nível de Qualificação 6 – 1 estágio para licenciados em Direito

Ref.ª C – Nível de Qualificação 6 – 1 estágio para licenciados em Contabilidade Pública ou Administração Pública ou Administração Autárquica ou Economia

Ref.ª D – Nível de Qualificação 6 – 1 estágio para licenciados em Dietética e Nutrição

Destinatários:

Para além das habilitações académicas referidas, os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: ter até 30 anos de idade, inclusive, ou até 35 anos, se for portador de deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, ambas aferidas à data de início do estágio; estar inscritos nos serviços de emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, IP), na qualidade de desempregados.

Forma de apresentação da candidatura:

As candidaturas são formalizadas através do preenchimento do formulário do nível de qualificação de que o candidato é detentor, disponível no Portal Autárquico (www.portalautarquico.dgal.gov.pt) e também no sítio da internet do Município de Alcanena, acompanhado, obrigatoriamente, de cópia dos documentos indicados no respetivo anexo do formulário, bem como de Curriculum Vitae.

A não apresentação ou a não comprovação dos requisitos indicados constitui motivo de exclusão da edição do PEPAL.

As candidaturas devem ser entregues pessoalmente, junto do serviço de Expediente do Município de Alcanena, ou remetidas por correio registado, com aviso de receção, dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Praça 8 de Maio, 2380-037 Alcanena, até ao termo do prazo de candidatura.

Métodos de Seleção

Os métodos de seleção a utilizar serão Avaliação Curricular e Entrevista Individual.

Remuneração e Outros Apoios

Bolsa de formação mensal de montante correspondente a:

– Estagiário Nível 6 – 719,00€

Subsídio de refeição no valor correspondente ao praticado para a generalidade dos trabalhadores que exercem funções públicas (4,77€/dia útil) e seguro que cubra os riscos de eventualidades que possam ocorrer durante e por causa das atividades do estágio.

Duração dos Estágios: os estágios têm a duração de 12 meses, não prorrogáveis.

Para mais informações, consulte, em http://cm-alcanena.pt/index.php/pt/noticias/8045-pepalaviso5, o Aviso de Abertura de Candidaturas e descarregue o Formulário de Candidatura.