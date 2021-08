Conjunto moletom feminino é conforto o ano todo

O conjunto de moletom feminino deixou de ser usado somente em casa para ser usado também nas ruas. Caiu no gosto das fashionistas e se tornou um sucesso no street style devido principalmente a sua confortabilidade. O tecido é formado por algodão ou lã e existem dois tipos, um para estações mais frias e outro para estações mais agradáveis. Esse é outro fator que contribui para ser um dos queridinhos no mundo da moda cool. É muito fácil você ver diversas opções de modelo, cores e combinações. Os calçados e acessórios que acompanham o look são muitos, por isso ele se torna muito requisitado para qualquer ocasião.

Conjunto moletom feminino são estilo e ousadia no mesmo look

A partir do momento que celebridades abraçam um estilo, uma roupa ou uma peça, a criatividade do mundo da moda explode e traz dezenas de modelos, cores e estampas. Tudo isso é muito bom porque sempre haverá um modelo que será a sua cara. Desde conjuntos monocromáticos, bicoloridos até estampados, o conjunto moletom feminino permite que você esteja na moda de forma confortável e com seu estilo impresso no visual. Veja algumas combinações estilosas.

Look monocromático elegante: se você precisa ir a um compromisso formal e quer ousar no visual, o conjunto moletom feminino monocromático é estiloso e pode se tornar muito elegante, basta caprichar no calçado, uma sandália de salto fica excelente na composição.

Look tie-dye: se você já tem um conjunto de moletom e gosta de inovar, esse estilo é sua cara. Trata-se da customização de amarrar e tingir as peças. Ou seja, é uma opção barata e vai deixá-la super conectada com a moda cool. Um tênis, cano alto ou baixo, colorido ou não, pode completar o visual despojado. Ideal para um encontro informal.

Look estiloso: se você busca um visual bem ousado, algo mais estiloso, o conjunto moletom também está na lista, afinal o céu é o limite no mundo da moda. Basta customizar ou encontrar um modelo pronto. O comprimento da peça superior pode variar e aí você vai combinar com seus acessórios para criar aquela composição sensacional. Já temos moletom estampados, com tiras laterais em animal print e até modelo cropped. O calçado que complementa a composição fica a seu critério. Desde um tênis plataforma até um salto alto você fará sucesso.

Conjunto moletom feminino para o estilo noturno

Engana-se quem pensa que só pode ser usado de dia. O conjunto moletom feminino também é uma ótima alternativa para quem gosta de sair à noite. Além de combinar com sapato de salto, tênis cano alto ou baixo ou sapatilha, num look noturno você pode usar com casaco, blazer, sobretudo e até uma jaqueta para variar nas composições.

Nessa vibe noturna, para o calçado temos duas apostas modernas e bem ousadas. Tanto uma bota de bico fino, como uma bota coturno cano baixo deixará seu look incrível, basta experimentar para saber qual se encaixa bem no seu visual, afinal ambas são confortáveis assim como o conjunto como um todo.

Se, virou tendência, pode ser usado em qualquer época do ano, existem modelos diferentes com cores, estampas, linhas laterais e até opções customizadas, dá pra afirmar que ele se torna indispensável no guarda roupa feminino.

