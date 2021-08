Dicas para entrar no mercado da programação

O mercado da tecnologia está constantemente em busca de profissionais qualificados. Segundo a Brasscom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, até 2024 o setor deve contratar mais de 400 mil profissionais. Hoje em dia sobram vagas com salários que pagam muito bem, mas falta mão de obra.

Muitas dessas vagas são direcionadas para programadores. E é justamente sobre a profissão de programador que vamos falar neste texto. Você sabe exatamente o que é a programação e o que faz o programador?

Programação nada mais é do que o processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. Portanto, é possível afirmar que o programador codifica, programa e testa linguagens de programação nos sistemas.

Esses testes são feitos através de linguagens de programação. Conheça a seguir quais são as principais:

Java

C

C++

Python

C#

JavaScript

PHP

SQL

Ruby

Swift

Visual Basic

Segundo pesquisa publicada pela SlashData em 2020, das linguagens de programação apresentadas acima, as que lideram as preferências entre os programadores são a JavaScript e a Python.

Você está se perguntando se é possível aprender a programar e o que é necessário fazer para entrar nesse mercado que não para de crescer?

Fique sabendo que é possível sim aprender a programar! No entanto, para entrar no mundo da programação é preciso vontade e dedicação, afinal, são coisas novas para quem não está familiarizado com esses novos idiomas. Portanto, saiba que o início pode ser difícil.

O primeiro passo que você deve tomar é o seguinte: Quais serão as linguagens de programação que você deseja aprender? Tenha isso definido em sua mente.

Qual será a sua área de atuação? Isso também vai te ajudar! Você tem a intenção de mexer em quais dessas opções? Aplicações web, sistemas, jogos, mobile ou aplicativos? Ter isso predefinido te ajuda nesse início, pois te direciona para o caminho correto de estudos.

Na sequência, você deve procurar por um curso específico sobre o tipo de linguagem que você deseja se especializar. Segundo dados levantados pela plataforma de cursos online MetaLecture, os cursos mais procurados são justamente os das linguagens de programação que falamos há pouco: Python e Java.

Realizou o curso? Trate agora de criar um projeto com o conteúdo aprendido e pratique diariamente. A prática é quem vai te levar cada vez mais longe nessa profissão. Por isso, teste novos códigos sempre que possível.

Como estamos falando de tecnologia, é importante estar sempre atento às novidades do mercado. A qualquer momento pode surgir algo novo que seja interessante aprender. Portanto, fique atento!

Outra dica é a de você estudar com pessoas que também estão aprendendo. Afinal, a dúvida de um também pode ser a dúvida de outro. E claro, nada melhor do que buscar conselhos com quem já atua no mercado diretamente.

Por isso, considere ir atrás de fontes de estudos e referências de bons programadores. Fóruns na internet do GitHub e Medium, destinados à programação, são alguns dos exemplos.

E por último, mas não menos importante: não desanime! Vai levar um tempo até você aprender a programar com facilidade. No entanto, tenha a certeza de que no futuro valerá a pena todo o esforço.