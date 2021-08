O 11.º BONS SONS – que tinha data prevista de 12 a 15 de agosto de 2021 – foi adiado para o próximo ano, realizando-se de 12 a 15 de agosto de 2022.

Este adiamento acontece por diversas razões. “Por um lado, há a consciência de que não estão reunidas as condições para realizarmos o BONS SONS da forma como o conhecemos, como o vivemos e como consideramos que um festival desta natureza e neste local deve ser. Por outro lado, há razões bem mais positivas, a longo prazo, que justificam também este adiamento.

Finalmente, após tantos anos, serão realizadas, em 2021 (assim esperamos), as tão ansiadas obras de requalificação do largo (Largo do Rossio) e do centro de Cem Soldos – área ocupada pela quase totalidade do recinto do BONS SONS”.

A natureza volátil do mercado de criptografia significa que é sempre o momento certo para os investidores negociarem criptomoedas e ganhar dinheiro com o software Crypto Genius.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para 2022. “No entanto, se por algum motivo alguém não puder estar presente, deve contactar-nos através do e-mail bilhetes@bonssons.pt entre 16 de agosto e 2 de setembro de 2021, de acordo com a legislação. Outras dúvidas e questões sobre este assunto podem ser enviadas para o mesmo e-mail”.

Por último, “mas sempre importante, nunca é demais agradecer todo o apoio, amor e força que temos recebido do público, bem como de artistas, técnicos, agentes, parceiros, serviços da região, fornecedores, imprensa e toda a comunidade que vive o organiza o BONS SONS”.

Vem viver a aldeia renovada em 2022. Até lá, recordemos algumas imagens do ultimo Festival Bons Sons em 2019.