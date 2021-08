Prorrogação do Auxílio Emergencial: confira as datas de pagamento das parcelas 5, 6 e 7

Recentemente, o governo liberou a divulgação do calendário da prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 . Confira abaixo as datas oficiais.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie Janeiro 20/08 01/09 Fevereiro 21/08 02/09 Março 21/08 03/09 Abril 22/08 06/09 Maio 24/08 09/09 Junho 25/08 10/09 Julho 26/08 13/09 Agosto 27/08 14/09 Setembro 28/08 15/09 Outubro 28/08 16/09 Novembro 29/08 17/09 Dezembro 31/08 20/09

Calendário da 6ª parcela do benefício

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 15/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 04/10 19/10

Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Mês de nascimento do beneficiário Disponibilidade digital Data do saque do valor em espécie parcela 7 App Caixa Tem Saques Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 01/11 19/11

Poupança digital aberta para o recebimento do Auxílio

A Caixa Econômica Federal, a conta poupança digital é uma conta simplificada, gratuita, aberta automaticamente pela CAIXA, tudo de forma virtual, sem a necessidade de apresentar qualquer documento na agência. Sendo assim, com essa conta, o trabalhador poderá receber seu Auxílio Emergencial, pagar boletos ou efetuar saque, mesmo sem cartão, nas unidades lotéricas ou caixas eletrônicos. Essa conta não possui cartão físico, cheque ou a possibilidade de emissão de ordem de pagamento para movimentação.

Auxílio Emergencial 2021

O Auxílio Emergencial 2021 será pago a mais 110 mil mulheres chefes de família monoparental, após reprocessamento dos cadastros dessas pessoas, conforme informa o Ministério da Cidadania.

Conforme informações oficiais, o repasse para esse público soma R$ 82,24 milhões de investimento do Governo Federal. Sendo assim, na última sexta-feira (06.08), foram pagas todas as parcelas de R$ 375 (maior cota) a que têm direito, em uma única transferência nas contas sociais digitais. Já para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos serão realizados dentro do calendário regular do programa, informa o Ministério da Cidadania.

O Ministério da Cidadania busca combater fraudes

“O Auxílio Emergencial 2021 já contemplou mais de 8,5 milhões de mães solo no Brasil. Desde o início da pandemia, o Ministério da Cidadania trabalha combatendo fraudes e garantindo que o pagamento do benefício do Governo Federal chegue com segurança aos cidadãos que mais precisam”, destacou o ministro da Cidadania, João Roma, conforme informações do próprio Ministério da Cidadania. Além disso, uma nova análise de dados confirmou a elegibilidade ao benefício a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases governamentais.

