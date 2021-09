Como escolher o melhor sistema de recrutamento e seleção

Benefícios do software de recrutamento

A gestão adequada dos processos de recrutamento e seleção através de um sistema específico traz às empresas uma série de benefícios.

do candidato: hoje, mais do que nunca, a comunicação é fundamental nos processos de recrutamento. A ausência de resposta por parte das empresas é um sinal de que algo está errado. Um sistema que automatize esta comunicação ajuda a criar uma imagem forte da empresa; Captar os melhores talentos: o sistema de recrutamento e seleção possui uma série de parâmetros que refinam a seleção de candidatos ao mínimo pormenor. Além desta parametrização, a existência dos scorecards é também fundamental para verificar se o candidato cumpre ou não todos os requisitos exigidos.



A opção de trabalhar remotamente tem sido uma opção de várias empresas, mas, por força das circunstâncias, essa transição foi feita quase massivamente de uma forma repentina.

O processo de recrutamento e seleção ganha, assim, novos contornos. Mais do que nunca, a existência de sistemas especializados para recrutamento nas empresas faz todo o sentido. Só desta forma é possível garantir que os melhores talentos são encontrados e recrutados para as vagas adequadas.

Todos estes fatores se convertem em ganhos quer para as empresas, como para os candidatos.

Criação de um banco de talentos: as empresas recebem candidaturas que não se adequam às vagas disponíveis. No entanto, arquivar estes CV’s num banco de dados pode ser útil para vagas futuras;Redução de custos e tempo despendido em tarefas: com a automatização de tarefas, o departamento de RH pode ganhar tempo e reduzir custos. Por exemplo, deixa de ser necessário publicar manualmente as ofertas de emprego, ler de forma individual cada CV, ou até mesmo responder manualmente a cada candidato;