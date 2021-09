Concurso PGE RS 2021: Saiu o edital com vagas para Procurador

A Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso PGE RS 2021) para o preenchimento de 07 vagas no cargo de Procurador do Estado. De acordo com o documento, publicado nesta segunda-feira, 06 de setembro, 10% estão reservadas aos candidatos com deficiência e 16% para os candidatos negros, ficando o restante para a ampla concorrência.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos deverão ter bacharel em Direito, não sendo necessário comprovar a prática jurídica. O salário inicial do cargo será de R$20.353,06, podendo chegar a R$27.332,85, conforme a arrecadação de honorários de sucumbência (até R$6.979,79).

Inscrições Concurso PGE RS 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso poderão se inscrever no período compreendido entre 08 de setembro e 06 de outubro, por meio do site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) , banca organizadora.

A taxa de inscrição custa R$323 e deve ser paga até o dia 7 de outubro.

Etapas e Provas do Concurso PGE RS 2021

O concurso para Procurador do PGE-RS vai contar com provas objetiva, escrita e definitiva. Os exames estão previstos para serem realizados na cidade de Porto Alegre (RS), devendo o órgão divulgar o dia, o horário e o local com antecedência mínima de dez dias.

A prova objetiva do concurso vai contar, ao todo, com 100 questões, sendo 20 de Língua Portuguesa e 80 de Conhecimentos Jurídicos (Direito Constitucional; Administrativo; Tributário e Financeiro; Processual Civil; Seguridade Social e Direito Previdenciário; do Trabalho e Processo do Trabalho; Civil; Econômico; Empresarial; e Penal).

Na segunda etapa do concurso, a prova escrita, serão aprovados os 200 primeiros candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% de aproveitamento em cada uma das áreas de conhecimento da prova objetiva, sendo a nota igual ou superior a 60 pontos.

O concurso terá validade de dois anos, após a homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.