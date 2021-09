Entenda como criar um texto para vaquinha online

A descrição de uma vaquinha online virtual é uma das partes fundamentais em uma campanha de sucesso, porque é nela onde haverá as informações sobre a arrecadação, conta e necessidades. Por isso, uma descrição mal feita pode causar muitas dúvidas sobre qual é a melhor abordagem. Dessa forma, saiba como desenvolver um texto para o seu projeto.

Apresentação da vaquinha online

Primeiramente, você deve iniciar com a apresentação. Logo, é nessa parte que você vai dizer sua idade, de onde você veio e outras informações que te aproximem do leitor. Com isso, é possível criar uma relação de confiança e o colaborador consegue ter acesso aos seus dados básicos, podendo facilitar na hora de conseguir arrecadar dinheiro online.

Após essa etapa, é essencial aprofundar mais o contato. Então, escreva a sua história e conte sobre o início do projeto, porque é importante que essa parte seja rica em detalhes. Nesse sentido, conte qual foi sua motivação, o porquê de ter escolhido fazer o projeto, as suas experiências e como chegou até aqui.

Custos da vaquinha online

Depois da apresentação, chegou a hora de você informar os valores dos custos para os projetos e, consequentemente, o valor necessário a ser atingido para que a ideia se transforme em realidade.

Nesse processo, é essencial você realizar uma análise dos gastos e colocar na conta os custos com as taxas da plataforma escolhida. Dessa forma, você não ficará em desvantagem ao final da campanha.

Apelo na vaquinha online

O fim do texto está próximo. Assim, uma das maneiras de abrir vaquinha online e obter sucesso é conseguir criar uma identificação com o público. Portanto, utilize o final do texto para explicar os motivos da arrecadação ser tão importante para você e por qual razão é tão necessária.

Contato e agradecimento na vaquinha online

O contato com os doadores é essencial para o bom funcionamento de uma vaquinha online. Então, lembre-se de adicionar suas redes sociais à campanha, porque é uma forma positiva dos colaboradores conseguirem verificar suas intenções e conferir as informações. Dessa forma, eles se sentirão mais seguros para realizar as doações.

A última etapa é o agradecimento. Agradeça as pessoas por terem lido a descrição da vaquinha e pela intenção de querer doar para fazer parte do projeto.

Divulgação da vaquinha online

Não se esqueça que a divulgação da campanha é fundamental. Portanto, se você não sabe como divulgar uma vaquinha, saiba que é uma tarefa simples. Basta realizar publicações nas redes sociais e colocar imagens ou vídeos que possam influenciar e incentivar as pessoas a realizarem doações.

Além disso, uma estratégia para gerar engajamento é a distribuição de brindes e recompensas. Como também, agradecer as pessoas que doaram para o seu projeto é uma excelente maneira de incentivar outras a contribuírem. Em contrapartida, não esqueça de também agradecer as pessoas que não apoiaram financeiramente, mas divulgaram nas redes sociais.

A vaquinha online é uma tendência que está dominando o mercado de investimentos, pois, é uma plataforma prática e eficiente que consegue democratizar o ambiente para grandes e pequenos empreendedores. Por isso, é o segredo do sucesso nos negócios de muitas startups.