O Crowdfunding é um financiamento coletivo que vem ganhando destaque entre os empreendedores pela praticidade e eficiência. Nesse sentido, o sucesso da plataforma foi responsável pela criação de outras formas de aplicação de capital, uma delas é o Crowdfunding de Investimento. Logo, entenda tudo sobre esse conceito.

O que é Crowdfunding de Investimento?

A modalidade também recebe o nome de financiamento coletivo para a construção de empreendimentos. De modo que, permite que investidores menores, em grupo, realizem investimentos em empresas maiores. Com isso, esses pequenos empreendedores conseguem ter acesso a empreendimentos que normalmente não teriam devido à limitação de capital.

Desse modo, o Crowdfunding de Investimento é uma ferramenta de captação de recursos para startups que precisam arrecadar fundos para viabilizar os seus projetos. De forma resumida, pode-se dizer que crowdfunding é uma campanha para arrecadar dinheiro.

Como funciona o Crowdfunding de Investimento?

A plataforma funciona como uma alternativa para que empresas evitem empréstimos com bancos e cooperativas. Por isso, tem atraído diversos empreendedores de pequeno e médio porte.

Logo, o sistema realiza uma análise da situação financeira da instituição que solicita o financiamento e também dos seus sócios, pois, quer garantir segurança e reduzir o risco das pessoas que estão investindo no crowdfunding.

As vantagens do Crowdfunding de Investimento

Excelente opção para investidores menores

O principal atrativo nesse estilo de financiamento coletivo é a possibilidade que pequenos e médios investidores têm de conseguirem participar de projetos sofisticados e de alta renda.

Além disso, também possibilita que qualquer pessoa possa investir no setor imobiliário, ou seja, a plataforma consegue realizar uma democratização e permite que empreendedores menores possam realizar aplicação de capital em imóveis com alto retorno.

Boa rentabilidade

A rentabilidade é outra vantagem. De modo que, as operações têm prazos e rentabilidade pré-definidos e, consequentemente, conseguem entregar melhores resultados a médio e longo prazo.

Em outras palavras, esse site de financiamento coletivo define que o incorporador tem obrigação de realizar o pagamento depois do período estabelecido com, no mínimo, um valor de retorno. Desse modo, a rentabilidade menos volúvel, garante maior segurança ao investidor.

Diversificação da carteira de ativos

A diversidade de portfólio é outro ponto positivo. Nesse sentido, diversificar pode ser essencial para manter um equilíbrio entre o risco e a recompensa da sua carteira de investimentos, o que diversifica os seus ativos.

O Crowdfunding de Investimento oferece uma oportunidade de ter acesso a negócios que normalmente você não conseguiria pagar por conta própria. Por isso, é uma opção viável para os empreendedores que querem conquistar independência financeira e rentabilidade a médio e longo prazo.